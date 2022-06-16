26歲男「每次約會全家出動」 她嫌煩怨：連手也不敢牽

日前一名女網友在「匿名公社」發文分享自己的奇特經驗，她提到和交往兩個月的男友每次約會，都會有對方的家人陪同，而男友卻不以為意，讓她覺得非常煩。

網友提到，她和交往兩個月的男友每次約會都有對方家人陪同，不是他妹妹，就是弟弟，有時連爸媽都會一起，搞得像家庭聚餐一樣。她提到自己今年已24歲，對方也26歲了，發文抱怨「約會都不像約會」，甚至不敢穿短裙，手也不敢牽。不過男友卻覺得無所謂，讓她覺得很煩。

許多網友都覺得太誇張，要她趕快分手，「是不是媽寶，這樣妳會很累」、「這樣的趕快換一換吧！以後也不會幸福」、「不分手要等當保母」。網友也分享自己的經驗，「我家結婚紀念日、生日聚餐有的沒的都一定要全家到齊，我都感覺莫名其妙」、「我遇過這種人，他是約會時突然說他爸媽要來一起吃飯，我告訴他如果他想跟他爸媽吃飯我們就結束約會，他就不敢叫他爸媽來了，我覺得這個對象不能再交往下去，就提分手了」。