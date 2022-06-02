結婚後無法改口喊公婆「爸媽」？網一句話戳家庭關係真相

結婚多久後該改稱呼呢？喊公婆或岳父、岳母叫「爸媽」，是否會很不習慣呢？有位新婚人妻就遇到了這種情況，她才剛新婚，難得見到公婆，習慣性還是喊了婆婆「阿姨」，當場被糾正要叫「媽媽」。

有位網友在PTT女孩板發文，說朋友5月下旬剛登記結婚但還沒宴客，小倆口返回男方家時，她一如往常喊了「阿姨」，結果馬上就被婆婆糾正：「該叫媽媽了吧！」網友說說，朋友內心還有點小抗拒，勉強叫出口也有點生硬。所以特別幫她提問：「新婚後多久改口稱呼公婆為爸爸媽媽」？

Po文一出，釣出不少過來人。「快一年了，還是不習慣」、「沒叫過，也沒打算改稱呼」、「覺得討厭，能不叫就不叫」、「訂婚就叫了，但到現在還是很不愛叫，神煩人」、「五年了，還是無法習慣」。

也有人認為嘴甜沒壞處，「叫公婆爸媽未必家庭和樂，但是不叫一定不會」、「不叫的很大比例和對方父母不合+1」、「奉茶的時候開始」、「登記當天遇到我婆婆直接改口了，我們是先登記」、「登記完改口，雖然一開始有點害羞哈哈」、「喜宴完就叫了」。

有人笑稱，「有給紅包的話會快一點」。也有人認為只是稱呼，「在那邊說不習慣的人，叫另一半老公會不會不習慣？嘖嘖，愛屋及烏很難嗎？」「以一種上班心態叫吧！跟老闆是一種稱呼一樣」、「立刻叫，只是個稱謂罷了，不代表任何意義。做服務業對奧客說『您』的同時，我也在罵他髒話，不過是一個名詞而已」。

也有人認為要公平，「看男方怎麼叫啊？他改口我就立刻改，如果他自己還在那邊叔叔阿姨的，就別想從我口中聽到爸爸媽媽」。也有人會區分兩邊不同叫法，「娘家叫爸爸媽媽，婆家叫爸媽」、「媽媽叫母啊，婆婆叫阿母」。