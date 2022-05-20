快訊

終於等到法傳系統優化 侯友宜為「2點」槓上中央：忍無可忍

趙小僑腹中寶寶性別揭曉 繼子劉子銓當場激動落淚

認了！高中同學PTT抹黑徐巧芯違停還施壓 北市警當下沒反對

家庭年收多少可以生一兒？ 月薪3萬二寶爸舉自身例子

聯合新聞網／ 綜合報導
一位二寶爸公開自己用月薪3萬多養小孩的方式，認為其實陪伴比物質重要。圖為示意圖/Ingimage
一位二寶爸公開自己用月薪3萬多養小孩的方式，認為其實陪伴比物質重要。圖為示意圖/Ingimage

近年來物價持續上漲，許多夫妻選擇不生孩子，過著頂客族的生活，而網上也出現不少有關「年收多少可以生一個小孩」的討論。日前一名月薪3萬多的二寶爸在「PTT Web」發文分享，認為好好省錢的話，月薪3萬也可以一家和樂，因為比起物質享受，更重要的是有沒有花時間陪伴孩子，引起眾多網友熱烈討論。

原PO提到，養小孩要花的錢沒有很多，只要不要住在蛋黃區、不要大房子，在蛋白區租個小套房大約只需1萬，飲食方面則不選太高級的食物，買特價的即期品，再加上多搭公車、捷運，假日再多去公園、圖書館、戶外踏青，並讓小孩唸公立學校，不額外補習，其實月薪3萬多絕對可以生活下去。

原PO也提到，其實很多人都忽略了「花時間陪伴小孩」的重要性，他指出，小孩子其實不會記得吃過什麼高級蛋糕、用多好的教具、坐的是不是高級車，但是會記得爸爸媽媽曾帶他去公園踢球、唸故事給他聽、牽他的手逛街，他認為生活品質下降一點對小孩來說沒有差別，多花點時間陪伴才是養小孩的重點。

他也分享自己和孩子的可愛互動，「我每天下班後都會陪小孩吃飯、唸書、玩遊戲、睡覺，假日也都在家陪他們或全家一起出去走走，全家感情也是很好呀，早上上班前女兒還自己衝過來抱我一下，錢多不多真的不是重點，重點是要花時間跟心力陪伴」。

許多人紛紛表示，「感人，希望原PO全家平安」、「所以說外面薪水高還是喊養不起的，應該是想要富養吧」、「如果有愛的話得到的愉悅感是大於物質的」，但也有人擔心，「不知道這樣有沒有辦法存錢，如果都沒存錢，未來靠小孩」、「小時候無感，長大點看別人有房、有車、爸媽送出國，自己沒車、沒房、月薪三萬、這輩子都娶不到老婆，才會恨自己家窮」、「錢跟陪伴都能夠有對小孩最好」。

PTT 省錢

延伸閱讀

控制狂媽媽管全家衣著 將上大學兒崩潰：不敢穿這樣見新同學

快篩用15公分棉棒卡喉 她緊急手術才撿回一命

履歷不漂亮要老實承認嗎？ 網勸新人做到「隱惡揚善」就好

她隔門送物資給確診友人 反被酸沒義氣「會怕？」

相關新聞

兒子女友作客竟將衣褲丟給家長洗 她痛罵「沒家教」引激辯

男女交往期間有時候會到對方家裡作客，這時候就可以看出基本的禮貌。一名媽媽在臉書「匿名公社」抱怨兒子的女友到家裡來，竟然把衣褲襪子丟給他們洗，讓她氣得痛批「沒禮貌」，多數人看了也無法認同，但也有人覺得問題出在原PO兒子身上。

高年薪國內外遠距情侶苦惱「一方離職才能結婚」 網這樣答

有些人為了成家，會放棄原本的工作，讓兩人可以住在一起生活，但也有些人考量工作難能可貴，所以選擇不放棄，只能當起假日夫妻，但若有一方遠在國外怎麼辦？日前就有一名男網友在「Dcard」發文表示，他和女友交往多年，但因為是遠距，若是要邁入下一個階段，必須有一方離職，為此他感到十分苦惱，不知應不應該放棄年薪百萬的工作。

家庭年收多少可以生一兒？ 月薪3萬二寶爸舉自身例子

近年來物價持續上漲，許多夫妻選擇不生孩子，過著頂客族的生活，而網上也出現不少有關「年收多少可以生一個小孩」的討論。日前一名月薪三萬多的二寶爸在「PTT Web」發文分享，認為好好省錢的話，月薪3萬也可以一家和樂，因為比起物質享受，更重要的是有沒有花時間陪伴孩子，引起眾多網友熱烈討論。

遠距離戀愛遭女友「戴綠帽」 工程師一招反擊網讚：高招

男女交往時最怕就是被劈腿，尤其遠距離戀愛更是沒有安全感，有一名男網友就分享自己慘痛的經歷，他說和女友兩人分隔南北兩地，卻意外地從臉書上發現自己被女方「戴綠帽」，讓他氣得展開反擊，

【母女之間】Jean Jean／粉粿的回憶

晴朗的下午去買豆花，配料挑了花生、綠豆和粉粿。

【編劇媽媽的療癒之路】編劇媽媽 ／你還在用膝反射教養孩子嗎？

那是個匆忙的夜晚，家中有客人留宿。我張羅著客人的寢具、收拾曬衣桿的衣服、準備孩子的上學用品；日常瑣事到一個段落，已經晚上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。