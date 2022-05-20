家庭年收多少可以生一兒？ 月薪3萬二寶爸舉自身例子

近年來物價持續上漲，許多夫妻選擇不生孩子，過著頂客族的生活，而網上也出現不少有關「年收多少可以生一個小孩」的討論。日前一名月薪3萬多的二寶爸在「PTT Web」發文分享，認為好好省錢的話，月薪3萬也可以一家和樂，因為比起物質享受，更重要的是有沒有花時間陪伴孩子，引起眾多網友熱烈討論。

原PO提到，養小孩要花的錢沒有很多，只要不要住在蛋黃區、不要大房子，在蛋白區租個小套房大約只需1萬，飲食方面則不選太高級的食物，買特價的即期品，再加上多搭公車、捷運，假日再多去公園、圖書館、戶外踏青，並讓小孩唸公立學校，不額外補習，其實月薪3萬多絕對可以生活下去。

原PO也提到，其實很多人都忽略了「花時間陪伴小孩」的重要性，他指出，小孩子其實不會記得吃過什麼高級蛋糕、用多好的教具、坐的是不是高級車，但是會記得爸爸媽媽曾帶他去公園踢球、唸故事給他聽、牽他的手逛街，他認為生活品質下降一點對小孩來說沒有差別，多花點時間陪伴才是養小孩的重點。

他也分享自己和孩子的可愛互動，「我每天下班後都會陪小孩吃飯、唸書、玩遊戲、睡覺，假日也都在家陪他們或全家一起出去走走，全家感情也是很好呀，早上上班前女兒還自己衝過來抱我一下，錢多不多真的不是重點，重點是要花時間跟心力陪伴」。

許多人紛紛表示，「感人，希望原PO全家平安」、「所以說外面薪水高還是喊養不起的，應該是想要富養吧」、「如果有愛的話得到的愉悅感是大於物質的」，但也有人擔心，「不知道這樣有沒有辦法存錢，如果都沒存錢，未來靠小孩」、「小時候無感，長大點看別人有房、有車、爸媽送出國，自己沒車、沒房、月薪三萬、這輩子都娶不到老婆，才會恨自己家窮」、「錢跟陪伴都能夠有對小孩最好」。