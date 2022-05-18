父母被趕出去租屋...哥和大嫂霸住家狂要錢 她嘆：遲早會破產

若父母太過寵溺孩子，恐會讓孩子變成媽寶、爸寶。一名網友表示，哥哥和大嫂交往沒多久，便要求爸媽把家裡讓給她住，導致原po一家只能在外租屋，最後甚至連大嫂的弟弟和妹妹都搬進他們家，結婚後，哥哥和大嫂都不去工作，常常跟爸媽要錢，原po勸說爸媽，不料爸媽竟要她以後多照顧、資助哥哥，令她相當傻眼。

一名網友在Dcard「結婚版」發文，她的哥哥和大嫂在大學時認識交往，交往沒多久，哥哥就表示，女友從外地來沒地方住很可憐，外面租屋又貴又危險，要求讓她住他們家，不僅如此，由於女友跟他們一起住會感到不自在，因此要他們搬出去住，一開始爸媽當然不同意，但哥哥一直強調，女友只有大學期間需要地方住，畢業後就會搬出去，由於爸媽是個保守的人，因此他們不能接受婚前同居，但在哥哥的不斷威脅下，他們竟妥協了，但同意的前提是哥哥不能跟女友住一起。

於是原po就跟著爸媽搬到了新的租屋處，不料連大嫂的弟弟和妹妹都搬進他們家，剛開始他們只是用暫時借住的名義，但後來再也沒搬出來過，令她相當傻眼，一開始哥哥還跟他們住一起，可是沒兩個月就說女朋友很孤單要人陪，堅持要搬去跟她一起住，最後在爸媽不同意的情況下，哥哥摔門而出直接跑掉，原po看不下去，勸爸媽把他們趕出去，但愛面子的爸媽聽不進去，只表示，等哥哥冷靜下來再把他叫回來，想當然爾也沒有成功過。

過沒幾個月後，哥哥和大嫂因為成績太差被學校退學，於是他們決定去考公職，一直伸手跟爸媽要生活費及補習班費用，考了幾年後，兩人一直都沒有考上，過了幾年後，女友的爸媽一直催婚，原po爸媽則表示，先找到工作再說，後來又禁不起哥哥的威脅下，最後還是同意他們結婚了，高額聘金及所有婚禮開銷全都由他們家負責，哥哥甚至還向爸媽拿了一大筆錢去整修家裡，整修期間，他們暫時租屋的錢也都是跟爸媽拿的。

結婚之後，哥哥放棄考公職了，父母請他們去找工作，但大嫂卻表示，自己的學歷只能領最低薪資，去工作根本沒意義，且家裡養了一隻狗，若去工作狗狗就沒人照顧了，哥哥則是表示一直有在找工作，卻一直跟爸媽要錢，大嫂總是在社群軟體炫耀自己買了幾個名牌包，令她不禁直呼，「爸媽到底給了他們多少『生活費』，再這樣遲早會破產」，勸說爸媽後，爸媽卻只要她管好自己的事。

最近，爸媽常常語重心長地拜託原po以後要多照顧、資助哥哥，並表示小時候哥哥也對她很好，令她相當無奈，她跟父母感情一直很好，「但他們就是赤裸裸的重男輕女，我不想被情緒勒索，難道只能跟家裡切斷關係？」，令她不禁感嘆，「有這種家人真的不知道該怎麼辦才好」。

網友紛紛表示，「抱歉，是我一定會離開那個家，說實話你爸媽偏袒你哥，他們就是有錯，不必被道德綁架，趁早離開，脫離哭海，孝順的方式有千百種，但絕對不是只有聽話」、「爸媽自己要寵的啊，完全不值得同情」、「看下來問題最大的是你父母欸⋯」、「這麼誇張還吞得下去，只能說是你爸媽的問題了，毫無尊嚴，被踩在腳底，錢還雙手奉上」、「哇，完全是成功霸佔別人家的例子欸，妳要好好想清楚，搬出去別理他們，對你哥也不能心軟或借錢，他都把你趕出去你家了」、「你不跑，下個要吸血的就是你了」、「我看了什麼鬼故事？！從要求你們搬家開始就超扯了，後面的發展也就不意外」。

不過，有網友則表示，「真的很同情原po，但是哥哥變成這樣的確有一部分是父母造成的，現在糾正哥哥已經很難了，人格已經幾乎定型，關鍵是父母的態度有沒有想做出改變」。