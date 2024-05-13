假日鬆一下！米其林星廚坐鎮 AKIN君尹推出週末午間短版菜單

由米其林星廚林明健（Chef Kin）主持的當代精緻料理餐廳「AKIN君尹」迎接生機盎然漫漫春日，以「Refresh」為主題自四月底推出春季菜單，季節套餐採無菜單料理方式隨季節與產地更迭調整餐點內容，共12道餐點每位7,880元＋10％。為滿足不同賓客需求，週末假期午間亦可輕鬆舒心地享有美味儀式感，加開每週六、日午間營業，並推出週末午間短版菜單，共8道餐點每位5,880元＋10％。

週末午間短版菜單精選8道料理含4道海鮮、一道肉品、起司、甜點及茶點，讓賓客得以輕鬆舒心品享精緻美饌。4道海鮮包括「白蘆筍、發酵草莓、Osetra魚子醬」、「日本黑鮑、韭菜、鮑肝荷蘭醬」、「毛蟹、茶碗蒸、叻沙」與「金目鯛、橄欖、酸薑」。

肉品「和牛叉燒、黑蒜、墨西哥酸漿」結合港式叉燒與上海菜飯靈感，選用澳洲M9和牛牛小排以叉燒醬調入黑蒜醃漬48小時後炭烤而成，口感軟嫩油脂香氣豐富，微酸墨西哥酸漿莎莎醬平衡和牛叉燒濃厚腍甜。鋪底菜飯拌入以日本A5和牛油脂自家醃製熟成的Lardo取代金華火腿的鹹香油潤，以檸檬葉花生、筍丁、青江菜增添爽脆口感。

甜點「咖啡、巧克力、椪柑」加入蜂蜜、打發鮮奶油、蛋白製成之法式牛軋糖冰糕，融合咖啡香醇微苦與蜂蜜清香甜蜜，沁涼化口，帶有煙燻氣息的70%馬頓巧克力製成摩卡甘納許，佐以酸甜爽口果香馥郁的椪柑雪酪，輕盈的薑汁泡泡帶來清新尾韻。

餐後佐茶或咖啡的petit four，獻上香港懷舊零嘴「米粉通」，混合米粉、花生、海苔、開心果與芝麻手工製成，香脆香甜帶有濃郁堅果馨香；「檸檬磅蛋糕」酸甜紮實、明亮檸檬果酸四溢；「威士忌巧克力」富有艾雷島威士忌個性獨特的泥煤味，沉穩微醺。