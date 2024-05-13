家庭客逾6成 雄獅旅遊推挪威郵輪「買5送5日」限時優惠

根據統計，去年共迎接327艘次郵輪，達到疫情前5成水準，預估今年郵輪總旅客上看77.3萬人次，其中逾6成為家庭客，且青少年遊客比率增加、郵輪平均年齡微幅下降至42.35歲；看好台灣郵輪旅遊市場復甦力道，雄獅旅遊即日起推出指定日期「買5日送5日」限時優惠，另指定艙等再加碼100美元船上消費金。

根據台灣港務公司資料，2023年共迎接27艘次郵輪、54.7萬人次旅客，已達疫情前5成水準，預估今年至少399艘次郵輪申請靠港，總旅客上看77.3萬人次。

雄獅旅遊表示，觀察今年郵輪旅客有超過6成為家庭客，其次為伴侶及退休族群；進一步分析發現，攜帶12歲以下兒童同行的旅客明顯增加，成長幅度約2成，加上青少年旅客比例提升，讓郵輪旅客平均年齡出現下降趨勢，從去年的44.23歲些微降至42.35歲。