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家庭客逾6成 雄獅旅遊推挪威郵輪「買5送5日」限時優惠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
訂購指定航次陽台艙旅客，每房再加碼送100美元船上消費金。圖／雄獅旅遊
訂購指定航次陽台艙旅客，每房再加碼送100美元船上消費金。圖／雄獅旅遊

根據統計，去年共迎接327艘次郵輪，達到疫情前5成水準，預估今年郵輪總旅客上看77.3萬人次，其中逾6成為家庭客，且青少年遊客比率增加、郵輪平均年齡微幅下降至42.35歲；看好台灣郵輪旅遊市場復甦力道，雄獅旅遊即日起推出指定日期「買5日送5日」限時優惠，另指定艙等再加碼100美元船上消費金。

根據台灣港務公司資料，2023年共迎接27艘次郵輪、54.7萬人次旅客，已達疫情前5成水準，預估今年至少399艘次郵輪申請靠港，總旅客上看77.3萬人次。

雄獅旅遊表示，觀察今年郵輪旅客有超過6成為家庭客，其次為伴侶及退休族群；進一步分析發現，攜帶12歲以下兒童同行的旅客明顯增加，成長幅度約2成，加上青少年旅客比例提升，讓郵輪旅客平均年齡出現下降趨勢，從去年的44.23歲些微降至42.35歲。

由於看好台灣郵輪旅遊市場復甦力道強勁，雄獅旅遊表示，即日起至5月19日再度推出NCL挪威郵輪奮進號「限時優惠」，只要訂購6月10日出發「石垣島、澎湖5日」，以及14日出發「那霸、石垣島5日」航次，即贈8月21日出發「香港5日」航次的同等艙房。另外，訂購6月10日、14日航次陽台艙之旅客，每房再加碼送100美元船上消費金。

威奮進號即日起推出指定日期「買5日送5日」活動。圖／雄獅旅遊
威奮進號即日起推出指定日期「買5日送5日」活動。圖／雄獅旅遊
與12歲以下兒童同行的郵輪旅客明顯增加。圖／雄獅旅遊
與12歲以下兒童同行的郵輪旅客明顯增加。圖／雄獅旅遊
挪威奮進號提供24小時提供免費的餐飲服務。圖／雄獅旅遊
挪威奮進號提供24小時提供免費的餐飲服務。圖／雄獅旅遊

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