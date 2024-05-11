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平價繽紛增添居家風情！荷蘭精緻家居品牌登陸台灣

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
PIP Studio LOVE BIRDS 系列餐具。圖／onefifteen初衣食午提供
PIP Studio LOVE BIRDS 系列餐具。圖／onefifteen初衣食午提供

一提到荷蘭，大家想到的多數是鬱金香、風車等元素，而對應到荷蘭的居家品牌，似乎也就少不了花卉的繽紛色彩，2007年創立於荷蘭的居家品牌PIP Studio，由onefifteen初衣食午獨家代理進台，整體呈現出繽紛且多元的色彩元素，希望讓每天生活都有滿滿的愉悅感，且價格也走平價路線，更為好入手。

PIP Studio由設計師Anke所創立，品牌名稱來自於自己的暱稱PIP，Anke擅長運用大量的花朵元素，結合手繪感且復古的印花，讓居家應呠充滿獨特的生活風格，並能結合時尚奢華、田園復古、現代摩登等不同元素，相關系列包括杯、碗、盤、碟、壺，甚至包括家飾、抱枕、織品等，且價格相對親民好入手。

首選系列包括LILY & LOTUS系列，以紫色為主，點綴百合、蓮葉和蒲公英圖案，在餐具中加入現代感，還有著由數百朵小花和葉子組成的萬花筒印花裝飾，一看就心情好；CHIQUE GOLD系列採用高品質骨瓷製成，質優而薄，有著翠綠和桃紅色調，略微傾斜的條紋設計，可以在視覺上造成趣味感。

ROYAL WHITE系列以白色為主，結合金色線條裝飾盤邊，抑或是多樣化的金色波點、流瀉交錯的大小金星，特別適合節日使用；STRIPE系列為無耳馬克杯套裝，多樣化色彩都混搭。

FLOWER FESTIVAL系列來自於設計師在日本旅行後，受到東方文化啟發所創造，裝飾著花卉圖案與日本有吉祥寓意的青海波，帶點和風印象；LOVE BIRDS 系列中，有著浮雕的知更鳥，金色裝飾與條紋結合，還有橘紅與紅色交織的線條，更新推出藍綠色彩；JOLIE 系列有著熱情風貌，帶來熱帶植物與花朵、棕櫚樹和色彩鮮艷的新鮮水果，同樣帶來歡樂的氣氛。

PIP Studio CHIQUE GOLD系列餐具。圖／onefifteen初衣食午提供
PIP Studio CHIQUE GOLD系列餐具。圖／onefifteen初衣食午提供
PIP Studio CHIQUE GOLD系列餐具。圖／onefifteen初衣食午提供
PIP Studio CHIQUE GOLD系列餐具。圖／onefifteen初衣食午提供
PIP Studio FLOWER FESTIVAL系列餐具。圖／onefifteen初衣食午提供
PIP Studio FLOWER FESTIVAL系列餐具。圖／onefifteen初衣食午提供
PIP Studio JOLIE 系列餐具。圖／onefifteen初衣食午提供
PIP Studio JOLIE 系列餐具。圖／onefifteen初衣食午提供
PIP Studio JOLIE 系列餐具。圖／onefifteen初衣食午提供
PIP Studio JOLIE 系列餐具。圖／onefifteen初衣食午提供
PIP Studio LILY & LOTUS系列餐具。圖／onefifteen初衣食午提供
PIP Studio LILY & LOTUS系列餐具。圖／onefifteen初衣食午提供

品牌 荷蘭 設計師

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