平價繽紛增添居家風情！荷蘭精緻家居品牌登陸台灣

一提到荷蘭，大家想到的多數是鬱金香、風車等元素，而對應到荷蘭的居家品牌，似乎也就少不了花卉的繽紛色彩，2007年創立於荷蘭的居家品牌PIP Studio，由onefifteen初衣食午獨家代理進台，整體呈現出繽紛且多元的色彩元素，希望讓每天生活都有滿滿的愉悅感，且價格也走平價路線，更為好入手。

PIP Studio由設計師Anke所創立，品牌名稱來自於自己的暱稱PIP，Anke擅長運用大量的花朵元素，結合手繪感且復古的印花，讓居家應呠充滿獨特的生活風格，並能結合時尚奢華、田園復古、現代摩登等不同元素，相關系列包括杯、碗、盤、碟、壺，甚至包括家飾、抱枕、織品等，且價格相對親民好入手。

首選系列包括LILY & LOTUS系列，以紫色為主，點綴百合、蓮葉和蒲公英圖案，在餐具中加入現代感，還有著由數百朵小花和葉子組成的萬花筒印花裝飾，一看就心情好；CHIQUE GOLD系列採用高品質骨瓷製成，質優而薄，有著翠綠和桃紅色調，略微傾斜的條紋設計，可以在視覺上造成趣味感。

ROYAL WHITE系列以白色為主，結合金色線條裝飾盤邊，抑或是多樣化的金色波點、流瀉交錯的大小金星，特別適合節日使用；STRIPE系列為無耳馬克杯套裝，多樣化色彩都混搭。

FLOWER FESTIVAL系列來自於設計師在日本旅行後，受到東方文化啟發所創造，裝飾著花卉圖案與日本有吉祥寓意的青海波，帶點和風印象；LOVE BIRDS 系列中，有著浮雕的知更鳥，金色裝飾與條紋結合，還有橘紅與紅色交織的線條，更新推出藍綠色彩；JOLIE 系列有著熱情風貌，帶來熱帶植物與花朵、棕櫚樹和色彩鮮艷的新鮮水果，同樣帶來歡樂的氣氛。