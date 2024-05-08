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SHANG XIA上下「大天地系列」作品展 麗晶精品限時展

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
SHANG XIA上下於麗晶精品B2貴賓服務中心前，舉辦「大天地系列家飾作品展」。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下於麗晶精品B2貴賓服務中心前，舉辦「大天地系列家飾作品展」。圖／SHANG XIA上下提供

想要實際體驗東方工藝與文化的美好，特別是在春夏萬物新生之際，家中也想要換新風貌時，可以為家中找尋新的風格靈感。生活精品品牌SHANG XIA上下，即日起至5月20日，在台北麗晶精品B2貴賓服務中心前，推出「大天地系列家飾作品展」，展現出極致工藝，以及溫潤胡桃木為材質，所打造出的奢華質感家具。

上下的大天地系列家飾，都以東方居家風格使用為主，採用頂級奢華的胡桃木為材質，融合工匠的手工製作，都能體驗出其溫潤的質感。東方居家中，必不可少就是茶席，在客廳可以打造一方茶席，延續風雅，有著胡桃木大茶桌，搭配著竹絲鑲嵌胡桃木屏風，細節中都能看到巧思。

親朋好友總愛打麻將嗎？正式交流感情，共享愜意時光的重要時刻，。SHANG XIA上下胡桃木麻將桌以經典設計，喚醒大家打牌的記憶，座落胡桃木扶手捫布長椅，簡約線條，但坐起來卻相當舒服，在家中與朋友相聚，更顯愜意。

SHANG XIA上下以東方工藝為本，加入多樣化潮流與創新的元素，打造出家中的多種樣貌，也為家中帶來平靜感，5月20日前都能前往麗晶精品B2貴賓服務中心前體驗。

SHANG XIA上下於麗晶精品B2貴賓服務中心前，舉辦「大天地系列家飾作品展」。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下於麗晶精品B2貴賓服務中心前，舉辦「大天地系列家飾作品展」。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下於麗晶精品B2貴賓服務中心前，舉辦「大天地系列家飾作品展」。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下於麗晶精品B2貴賓服務中心前，舉辦「大天地系列家飾作品展」。圖／SHANG XIA上下提供

貴賓 麻將

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