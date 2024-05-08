會聊天還會跳舞娛樂 宏匯廣場引進AI服務型廣告機器人

本周末就是母親節聚餐高峰，宏匯廣場為慶祝母親節，首創引進AI服務型廣告機器人，不僅可以互動聊天、還會跳舞娛樂現場民眾，同時5月11日、5月12日連續兩天中午用餐時刻，宏匯廣場還特別準備康乃馨由AI機器人送給七樓美食街用餐的顧客，一起慶祝母親節。

因應服務業缺工潮，宏匯廣場特別引進具AI服務型機器人，不僅可以回答檔期活動內容、招募會員，更結合最新生成式GenAI技術與顧客互動聊天，甚至還可以表演跳舞娛樂民眾。宏匯廣場指出，與「女媧創造」首度合作將服務型機器人帶進百貨，AI機器人也可分眾推薦個人化的優惠，並透過即時的數據收集，讓商場同步掌握顧客對服務的需求、消費者喜好，隨時調整活動做更精準的行銷。