為浪發聲！蝦皮購物攜手逾10大寵物品牌、台灣動物緊急救援小組限時打造「愛心公益認購」

據農業部調查，全國遊蕩犬隻至今已突破15萬隻，顯見流浪動物議題不容忽視，為捍衛浪浪生命及善盡企業社會責任，5月10日至5月12日蝦皮購物攜手希爾思、HeroMama、西莎等超過10家寵物品牌以及ARTT台灣動物緊急救援小組（台灣貓狗聯合勸募平台）打造公益認購活動，凡於指定品牌滿額下單，品牌再加碼響應捐糧，熱邀用戶以實際行動讓愛傳遍。活動期間，品牌同步豪灑4折起活動價，讓毛孩爸媽們奉獻愛心還能補給毛孩們的生活用品。

蝦皮購物攜手希爾思、HeroMama、PCT好侶、西莎等超過10家寵物用品品牌，於5月10日至5月12日打造限時公益認購計畫，希爾思雞肉1歲以下幼貓1.58KG公益價560元、Classic Pets 加好寶狗罐24罐公益價849元、西莎自然素材狗餐盒28入公益價979元，用戶只需一鍵下單，將由專人配送愛心物資至台灣動物緊急救援小組。除了公益商品祭最低4折起認購價外，各式生活用品亦獻出優惠價，高耐抓的立牆貓抓板限時下殺5折優惠價168元，增加飼料風味的鱉蛋爆毛粉原價3,000元、限時優惠價860元。

為與用戶一同為浪浪們盡份心力，活動期間於指定品牌賣場消費滿額，品牌再加碼捐贈暖心食糧，以實際行動擴大愛與關懷。5月31日前於希爾思授權旗艦館消費乾糧1包，品牌即捐贈1公斤乾糧；5月31日前於PCT好侶官方旗艦店全館消費滿499元，品牌即加碼捐出1公斤犬糧。

為感謝全台用戶共同響應公益善舉，蝦皮購物再加碼送出20蝦幣及價值破千元的迪士尼商品，只要下單認購公益商品，就有機會獲得ALUXE亞立詩 10K金迪士尼系列鑽石手鍊、犀牛盾SolidSuit防摔背蓋手機殼∣迪士尼經典系列／貓兒歷險記、LOTIN羅婷 迪士尼－台灣限定款／小淑女瑪麗貓鎖骨鍊等超夯迪士尼商品。

源自台灣的新興寵物食品品牌HeroMama以在地食材研發，美味、健康、價格合理的寵物食品，廣受毛孩爸媽喜愛，2021年瞄準蝦皮購物平台的流量紅利拓展線上通路，並善用蝦皮品牌會員制度，深化與消費者的連結，成功帶動品牌業績成長逾50倍。依循「做毛孩的英雄」品牌使命，HeroMama過去即參與眾多捐糧公益行動，本次更響應蝦皮購物公益認購計畫，將熱銷明星商品「貓用益生菌凍乾晶球糧」、「犬用益生菌凍乾晶球糧」及「低卡主食貓罐」選作公益商品，5月10日至5月12日用戶每認購一組，HeroMama即加碼捐贈一組。