快訊

家屬錯愕…太魯閣號事故地又發現11罹難者骸骨 台鐵回應了

國家警報響了！1縣市迎大雷雨 慎防山區暴雨、雷擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為浪發聲！蝦皮購物攜手逾10大寵物品牌、台灣動物緊急救援小組限時打造「愛心公益認購」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物5月10日至5月12日攜手逾10大寵物品牌及台灣動物緊急救援小組，打造最低4折起愛心公益認購，下單免費再抽20蝦幣及迪士尼好禮。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物5月10日至5月12日攜手逾10大寵物品牌及台灣動物緊急救援小組，打造最低4折起愛心公益認購，下單免費再抽20蝦幣及迪士尼好禮。圖／蝦皮購物提供

據農業部調查，全國遊蕩犬隻至今已突破15萬隻，顯見流浪動物議題不容忽視，為捍衛浪浪生命及善盡企業社會責任，5月10日至5月12日蝦皮購物攜手希爾思、HeroMama、西莎等超過10家寵物品牌以及ARTT台灣動物緊急救援小組（台灣貓狗聯合勸募平台）打造公益認購活動，凡於指定品牌滿額下單，品牌再加碼響應捐糧，熱邀用戶以實際行動讓愛傳遍。活動期間，品牌同步豪灑4折起活動價，讓毛孩爸媽們奉獻愛心還能補給毛孩們的生活用品。

蝦皮購物攜手希爾思、HeroMama、PCT好侶、西莎等超過10家寵物用品品牌，於5月10日至5月12日打造限時公益認購計畫，希爾思雞肉1歲以下幼貓1.58KG公益價560元、Classic Pets 加好寶狗罐24罐公益價849元、西莎自然素材狗餐盒28入公益價979元，用戶只需一鍵下單，將由專人配送愛心物資至台灣動物緊急救援小組。除了公益商品祭最低4折起認購價外，各式生活用品亦獻出優惠價，高耐抓的立牆貓抓板限時下殺5折優惠價168元，增加飼料風味的鱉蛋爆毛粉原價3,000元、限時優惠價860元。

為與用戶一同為浪浪們盡份心力，活動期間於指定品牌賣場消費滿額，品牌再加碼捐贈暖心食糧，以實際行動擴大愛與關懷。5月31日前於希爾思授權旗艦館消費乾糧1包，品牌即捐贈1公斤乾糧；5月31日前於PCT好侶官方旗艦店全館消費滿499元，品牌即加碼捐出1公斤犬糧。

為感謝全台用戶共同響應公益善舉，蝦皮購物再加碼送出20蝦幣及價值破千元的迪士尼商品，只要下單認購公益商品，就有機會獲得ALUXE亞立詩 10K金迪士尼系列鑽石手鍊、犀牛盾SolidSuit防摔背蓋手機殼∣迪士尼經典系列／貓兒歷險記、LOTIN羅婷 迪士尼－台灣限定款／小淑女瑪麗貓鎖骨鍊等超夯迪士尼商品。

源自台灣的新興寵物食品品牌HeroMama以在地食材研發，美味、健康、價格合理的寵物食品，廣受毛孩爸媽喜愛，2021年瞄準蝦皮購物平台的流量紅利拓展線上通路，並善用蝦皮品牌會員制度，深化與消費者的連結，成功帶動品牌業績成長逾50倍。依循「做毛孩的英雄」品牌使命，HeroMama過去即參與眾多捐糧公益行動，本次更響應蝦皮購物公益認購計畫，將熱銷明星商品「貓用益生菌凍乾晶球糧」、「犬用益生菌凍乾晶球糧」及「低卡主食貓罐」選作公益商品，5月10日至5月12日用戶每認購一組，HeroMama即加碼捐贈一組。

●附註：詳細活動內容以網頁、APP公告為準。

蝦皮購物5月10日至5月12日攜手逾10大寵物品牌及台灣動物緊急救援小組打造愛心公益認購，Classic Pets加好寶狗罐24罐公益價849元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物5月10日至5月12日攜手逾10大寵物品牌及台灣動物緊急救援小組打造愛心公益認購，Classic Pets加好寶狗罐24罐公益價849元。圖／蝦皮購物提供
為浪浪們盡份心力，於蝦皮購物下單指定寵物品牌賣場並滿額，品牌限時加碼再捐贈暖心食糧。圖／蝦皮購物提供
為浪浪們盡份心力，於蝦皮購物下單指定寵物品牌賣場並滿額，品牌限時加碼再捐贈暖心食糧。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物5月10日至5月12日攜手逾10大寵物品牌及台灣動物緊急救援小組打造愛心公益認購，西莎自然素材狗餐盒28入公益價979元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物5月10日至5月12日攜手逾10大寵物品牌及台灣動物緊急救援小組打造愛心公益認購，西莎自然素材狗餐盒28入公益價979元。圖／蝦皮購物提供
台灣飼料品牌HeroMama致力做毛孩的英雄，力邀民眾響應愛心公益。圖／蝦皮購物提供
台灣飼料品牌HeroMama致力做毛孩的英雄，力邀民眾響應愛心公益。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物5月10日至5月12日攜手逾10大寵物品牌及台灣動物緊急救援小組打造愛心公益認購，希爾思雞肉1歲以下幼貓1.58KG公益價560元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物5月10日至5月12日攜手逾10大寵物品牌及台灣動物緊急救援小組打造愛心公益認購，希爾思雞肉1歲以下幼貓1.58KG公益價560元。圖／蝦皮購物提供

公益 品牌 蝦皮購物

延伸閱讀

2024 Met Gala／擠到胸部溢出也救不回來！千黛亞「惡女妝直接老10歲」激似迪士尼壞姊姊

黃曉明、Angelababy離婚後罕同框 帶兒遊迪士尼「全程零互動」

遊客常被「吃掉」！佛州迪士尼禁止穿「Crocs布希鞋」搭手扶梯

閱讀數學／畢達哥拉斯的音樂數學

相關新聞

楊紫瓊白宮獲拜登頒「總統自由勳章」 全身行頭不得了

華裔女星楊紫瓊（Michelle Yeoh）日前於美國白宮榮獲「總統自由勳章」（Presidential Medal o...

全新顛覆莎翁經典之作！ 馬修·伯恩《羅密歐與茱麗葉》全面啟售熱賣中

當羅密歐與茱麗葉在精神病院機構相遇，會是怎麼樣可歌可泣的故事情節？有「大娛樂家」之稱的英國編舞家馬修·伯恩，著名之作：男版《天鵝湖》、《歡樂滿人間》，這次將於今年八月份首度領軍多次獲得大獎的「新冒險舞團」，帶來的另一顛覆創作-《羅密歐與朱麗葉》，跳脫耳熟能詳的故事走向，背景設定在一個名為維諾納機構（Verona Institute），這個略帶未來感的地方既像監獄又像醫院，帶給觀眾無窮的想像。八月即將在北高國家級場館演出，udn售票網現正熱賣中！

SHANG XIA上下「大天地系列」作品展 麗晶精品限時展

想要實際體驗東方工藝與文化的美好，特別是在春夏萬物新生之際，家中也想要換新風貌時，可以為家中找尋新的風格靈感。生活精品品...

會聊天還會跳舞娛樂 宏匯廣場引進AI服務型廣告機器人

本周末就是母親節聚餐高峰，宏匯廣場為慶祝母親節，首創引進AI服務型廣告機器人，不僅可以互動聊天、還會跳舞娛樂現場民眾，同...

LOVEFU X PERFUN攜手打造「寵愛計畫」！限量聯名禮盒讓媽媽好眠

充足的睡眠和良好的睡眠品質，是維持身心健康的基本要素之一，睡眠品牌LOVEFU與天然植萃香氛品牌PERFUN聯名推出「寵...

為浪發聲！蝦皮購物攜手逾10大寵物品牌、台灣動物緊急救援小組限時打造「愛心公益認購」

據農業部調查，全國遊蕩犬隻至今已突破15萬隻，顯見流浪動物議題不容忽視，為捍衛浪浪生命及善盡企業社會責任，5月10日至5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。