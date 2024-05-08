全家便利商店160店限定開賣限量空運康乃馨！限時3天「霜淇淋第2支10元」

母親節即將來臨，全家便利商店於5月9日起開賣由哥倫比亞空運進口的康乃馨鮮花花束，由鮮紅色的康乃馨搭配粉嫩色包裝創造心花開的氛圍，並以紅色康乃馨的花語「祝福媽媽健康長壽」向媽媽傳遞最真摯、溫暖的愛意，每束售價99元，共160間店舖限定販售，消費者可透過「全家」APP地圖趣－「母親節花束」地圖查詢販售店舖。

另外，「全家」5月10日至5月12日限時3天於實體店舖及會員APP皆推出母親節限定活動，其中實體店鋪推出「全家」會員獨享優惠，包含Fami!ce霜淇淋、Let’s Café特大杯經典美式咖啡、蜜露珂娜膠原拿鐵、搖搖茶吧柳橙香柚綠茶等皆享同品項第2件10元。

5月10日至5月12日在「全家」會員APP中的「隨買跨店取」，也推出包含Let’s Café中杯單品美式咖啡10杯、中杯單品拿鐵9杯、大杯經典美式咖啡18杯、大杯經典拿鐵15杯、私品茶55元系列15杯、私品茶65元系列13杯、Fami!ce霜淇淋15支等限量組合，每組皆可享520元優惠價，每會員限購2組。即日起至5月28日於「隨買跨店取」購買商品並轉贈或與他人共享，即有機會抽中1萬元旅遊金。

7-ELEVEN也於限定門市限量開賣「空運進口康乃馨」，單支售價120元，並同步推出CupiCho精品巧克力加價購，購買康乃馨可享美仕格草莓氣泡風味夾心巧瓶加價購199元（原價219元）、義大利黑可可夾心黑巧小提包加價購299元（原價319元）、Elit花團錦簇綜合夾心巧禮盒加價購520元（原價580元）。