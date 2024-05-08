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長榮鳳凰酒店線上旅展5月21日開賣 住宿券4折起

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
本次線上旅展長榮鳳凰酒店全新推出SPA湯屋平日通用券套票，一套六張3,600元，適合全家人暑假出遊使用。業者/提供
本次線上旅展長榮鳳凰酒店全新推出SPA湯屋平日通用券套票，一套六張3,600元，適合全家人暑假出遊使用。業者/提供

夏日出遊最優惠方案來了！長榮鳳凰酒店（礁溪）2024春季線上旅展5月21日開賣，平日住宿券超殺優惠4折起，8,388元即享雙人一泊二食住宿，6月底前憑券訂房入住再享旺假日加價減半。平日單人餐券最低768元再加買10送1；粉絲敲碗的「湯加餐」一日遊方案，這次也推出四款組合。台中鳳凰酒店同步推出平日一泊一食住宿券下殺3.7折；鳳凰食號平日單人早午餐券每張550元，買10再送1。

長榮鳳凰酒店（礁溪）表示，2024春季線上旅展的平日雙人一泊二食住宿券直接下殺4折，原價20,856元，旅展優惠價只要8,388元即可入住高級洋式客房，平日雙人一泊一食也只要7,388元，票券效期可使用到2024年11月30日，不但買到賺到而且早買早享受，6月底前憑旅展住宿券訂房入住，即可享旺假日加價減半優惠。

長榮鳳凰的桂冠自助餐廳，提供星巴克咖啡無限暢飲與晚餐全鴨宴吃到飽，廣受好評，因此特別推出兩款桂冠自助餐廳吃到飽餐券：單人平日早午餐券，原價每張968元，旅展優惠價每張768元；單人平日晚餐券，原價每張1,298元，旅展優惠價每張998元，兩款餐券皆可享買10送1優惠。

為暑假超前部署，「SPA/湯屋平日通用券套票」絕對必買，一套六張，原價6,000元，旅展特惠價3,600元，全家一起戲水享受舒暢水療超划算，持一張可單人使用千坪慢活SPA設施，持三張可雙人使用高級或綠景湯屋90分鐘乙次。

酒店鐵粉敲碗最喜愛的「湯加餐」一日遊券，本次推出四種組合，包括「SPA+桂冠自助餐早午餐」平日單人券，每張1,198元。「SPA+桂冠自助餐平日晚餐」平日單人券，每張1,398元。「湯屋+桂冠自助餐平日早午餐」平日雙人券，每張2,998元。「湯屋+桂冠自助餐平日晚餐」平日雙人券，每張3,398元。

台中鳳凰酒店平日一泊一食住宿券下殺3.7折，原價每張7,260元，旅展優惠價只要2,666元即可入住。另外鳳凰食號平日單人早午餐券原價每張759元，旅展優惠價每張550元，買10張再送1張，平均一張只要500元。2024春季線上旅展礁溪與台中兩館的各式票券皆可使用到2024年11月30日。

住宿券 旅展

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