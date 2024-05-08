「卡蜜拉」甜到要配開水 崙背洋香瓜節開放免費品嘗
洋香瓜（哈密瓜）被歸類為高級水果，近年新品種「卡蜜拉」在水果市場受到消費者歡迎，甚至要排隊搶購，雲林縣崙背鄉盛產洋香瓜，看中卡蜜拉需求大，農民紛紛投入洋香瓜栽培，今年全鄉種植面積比去年增加20公頃，鄉公所將於5月11日舉辦洋香瓜節，讓民眾免費大啖洋香瓜。
崙背鄉位於濁水溪南岸、水源充沛、日夜溫差大，擁有極佳先天條件，生產高品質洋香瓜，在市場頗負盛名，近年新品種「卡蜜拉」深受消費者喜愛，供不應求，吸引許多農民轉種，崙背鄉去年洋香瓜種植面積約110公頃，今年成長到130公頃，鄉公所農業課長詹健宗表示，洋香瓜品種多，但崙背鄉有近五分之一面積種植卡蜜拉品種。
果農李思豪5年前投入洋香瓜溫室栽培，透過細心管理生產高品質洋香瓜，他說，卡蜜拉後熟時間短、甜度高，口感又爽脆，吸引消費者搶購，甚至要排隊等農民生產，4月底到6月底是產季，目前市場行情每公斤約150元，一顆單價平均在4、500元，甚至更高。
崙背鄉長李泓儀說，當季的洋香瓜多汁好吃、甜度可高達18度，堪稱食用需搭配礦泉水。縣議員洪如萍當場試吃，也直呼「好甜」。
今年洋香瓜節將於5月11日上午7時至12時在崙背第三公園舉辦，當天有親子路跑及闖關活動、洋香瓜文創零錢包DIY、摸彩活動，現場有免費試吃和促銷活動，推廣在地農特產品。李泓儀說，崙背鄉除盛產洋香瓜，酪農產業更占全國逾8成，洋香瓜節活動當天，鄉內多處牧場將贊助鮮乳及乳製品供路跑民眾試飲，邀請民眾一同到崙背喝鮮奶、品嘗洋香瓜。活動詳情請洽崙背鄉公所網站。
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