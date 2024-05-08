故宮去中國化? 蕭宗煌:「兩個字」限縮理性對話與改革空間

故宮院長蕭宗煌今天赴立院教委會報告就「回首百年放眼未來-故宮定位與部會級博物館公共責任總檢討」進行專題報告。立委林宜瑾質詢時問及故宮的「本土化」與「去中國化」問題。蕭宗煌強調，故宮從來沒有所謂的「去中」思維。他其實很不喜歡提這「兩個字」，因為故宮面臨其苦，任何作為都會套上這「兩個字」，對故宮的長遠發展其實不利；很簡化的「兩個字」，會限縮理性對話或是改革的空間。而故宮的本土化早已是進行式了，故宮推行的策展、文創行銷或是教育推廣，都是為了拉近故宮和台灣的感情。

立委林宜瑾質詢時表示，日本資深媒體人野島剛，去年10月底以故宮博物院外籍諮詢委員身分訪台，參加長達3天的這個會議，對故宮的經營也提出很多的建議。而他早在2016年，便曾建議故宮應該早日放下法統的任務，放下中華文化本位的優越感，思考怎麼樣成為台灣人的故宮。他問蕭宗煌，是否認同野島剛的建議。

蕭宗煌表示，外人的觀點當然我們可以參考。但提到要放下中華文化本位的優越感，就像故宮當初的成立就是政治下的產物，這種糾葛和羈絆很難完全排除。

林宜瑾再問，故宮百年的歲月中有70多年在台灣度過，理論上故宮早該跟這塊土地上生根，而且發展出在地的連結。但無論是組織改造也好，或是修復再利用的計畫，都有人覺得是「去中國化」？她請問蕭宗煌，認為什麼叫做去中國化？

蕭宗煌表示，有時候這樣講，就是很簡單的簡化的「兩個字」，會限縮理性對話或是改革的空間。他表示，他不願意講這兩個字，因為故宮面臨其苦，任何的作為都會套上這兩個字，對故宮的長遠發展其實不利。

至於故宮的在地化/本土化，蕭宗煌表示，故宮在台灣73年，他是南部小孩，南部小孩的願望，就是畢業典禮時可以參加故宮。但在這個過程之中，從來沒有小孩子認為，去參觀故宮就會被統戰或是有什麼特別的意義。他表示，故宮的本土化其實已經逐漸在進行中，而故宮推行的任何活動，也都是拉近故宮和台灣的感情，不管是策展或者文創行銷或是教育推廣。蕭宗煌也強調，故宮從來沒有所謂的「去中」思維，他必須澄清，希望大家了解。