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一顆粽子3280元！大地酒店3款特色手工粽開放早鳥預購

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「大地海陸雙珍粽」單顆重達1.1公斤，適合5至6人分享，單顆售價3280元，早鳥價2880元。圖／大地酒店提供
「大地海陸雙珍粽」單顆重達1.1公斤，適合5至6人分享，單顆售價3280元，早鳥價2880元。圖／大地酒店提供

端午節將至，大地酒店即日起至6月7日推出「2024粽粽有賞」端午節粽子禮盒，以「稻香大地牛」、「川味乾鍋」、「麻油雞酒粽」等菜色，推出3款特色手工粽，包括有高級食材的「大地海陸雙珍粽」、具地方特色的「川味乾鍋鮑魚粽」，及「奇岩麻油雞酒粽」，5月19日前預購享早鳥優惠價，其中大地海陸雙珍粽單顆達售價3280元。

大地酒店表示，「大地海陸雙珍粽」單顆重達1.1公斤，適合5至6人分享，以在來米稻草梗捆綁，並使用熬製多時、入口即化的稻香大地牛入粽，搭配獨門醬汁滷製的「吉品鮑魚」，可同時品嚐到牛小排、鮑魚，單顆售價3280元，早鳥價2880元。

大地酒店表指出，「川味乾鍋鮑魚粽」將蓮藕、香菇、花菜干等食材，加入主廚特製的乾鍋配方拌炒，並放上一整顆「鮑魚」，每組5入原價1480元，早鳥價1280元。另外，「奇岩麻油雞酒粽」以黑麻油煸炒老薑片、搭配猴頭菇、蓮子與雞腿肉，每顆米粒都能吃得到酒香，每組5入原價1480元，早鳥價1280元。即日起可至預訂專線(02)55518888轉奇岩一號中餐廳訂購。

大地酒店即日起至6月7日推出「2024粽粽有賞」端午節粽子禮盒。圖／大地酒店提供
大地酒店即日起至6月7日推出「2024粽粽有賞」端午節粽子禮盒。圖／大地酒店提供

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