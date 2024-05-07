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香奈兒N°5高級珠寶 全新手環與可轉換珠寶穿搭更自由

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒N°5系列高級珠寶推出全新設計。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5系列高級珠寶推出全新設計。圖／香奈兒提供

數字「5」是嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的幸運數字，因此，她在1921年與前沙皇御用調香師恩尼斯鮑 (Ernest Beaux) 共同創造的第一款香水，便以數字命名為N°5。這款「富女人味的女性香水」因其絕對的現代性、純粹的瓶身設計和命名奧秘，引起了巨大迴響。

ETERNAL N°5耳環可轉換為耳釘或耳墜兩種配戴方式，體現品牌優雅及簡約之美。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5耳環可轉換為耳釘或耳墜兩種配戴方式，體現品牌優雅及簡約之美。圖／香奈兒提供

2021年時N°5香水歡慶100周年之際，香奈兒高級珠寶創意工作室推出以此私密符碼為靈感的全新N°5高級珠寶系列，將香奈兒女士鍾愛的幸運數字「5」轉化為貼身陪伴。如今這個系列迎來全新的設計，共有七款運用18K黃金及白金材質搭配鑽石打造的高級珠寶作品，新品中包括ETERNAL N°5和EXTRAIT DE N°5兩個子系列的新作，以珍貴幸運數字「5」完整凝鍊香奈兒的大膽創意與品牌精神。

全新ETERNAL N°5子系列首度推出手環設計。圖／香奈兒提供
全新ETERNAL N°5子系列首度推出手環設計。圖／香奈兒提供

ETERNAL N°5首度推出手環，運用簡約精緻的珠寶詮釋品牌重要符碼，共四款新品以鋪鑲鑽石的數字「5」採鏤空結構襯托中央主鑽，手環結構靈活，中央配置隱形扣環，從距離主鑽約1公分的鏡面拋光面向下輕壓，便可從數字「5」的開口側拉出開啟，並配合手腕形狀環繞配戴，提供品牌獨門18K BEIGE米色金與18K白金兩種材質選擇。18K BEIGE米色金可轉換式耳環運的水滴型流蘇綴飾以鉸接相連，末端水滴型鑽石經全面鋪鑲，從耳際下方滴滴落下致敬N°5香水。其可單獨作為耳釘或耳墜兩種配戴方式。18K BEIGE米色金項鍊，與耳環一樣裝飾水滴型流蘇綴飾，能隨身體姿態所產生的律動節奏，並配置5個調節扣環，可自由選擇長度，鏈條末端配有品牌標誌。

模特兒演繹香奈兒N°5系列高級珠寶。圖／香奈兒提供
模特兒演繹香奈兒N°5系列高級珠寶。圖／香奈兒提供
模特兒演繹香奈兒N°5系列高級珠寶。圖／香奈兒提供
模特兒演繹香奈兒N°5系列高級珠寶。圖／香奈兒提供

全新EXTRAIT DE N°5子系列作品包括一款戒指、一款手鍊、以及一款項鍊，均採用鏡面拋光處理18K黃金製作，造型簡潔具立體感，中央包鑲主鑽更顯璀璨奢華。EXTRAIT DE N°5項鍊鍊節向下延伸的水滴鍊墜，其背後鏤空設計凸顯正面鋪鑲鑽石，令人聯想起香水滴落於頸項，優雅線條完美襯托低領服飾，項鍊搭載四個可調節環圈可恣意調整長度。戒指為開放式設計，一端為幸運數字「5」，另一端則為致敬N°5香水滴落的水滴形鋪鑲鑽石，18K黃金如同香水的溫潤色調，經典符碼於指間散發無限魅力。

香奈兒N°5系列推出全新設計。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5系列推出全新設計。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5系列推出全新設計。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5系列推出全新設計。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5手環，18K白金鑲嵌鑽石，約38萬元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5手環，18K白金鑲嵌鑽石，約38萬元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5手環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，約36萬元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5手環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，約36萬元。圖／香奈兒提供
EXTRAIT DE N°5戒指，18K黃金鑲嵌鑽石，14萬2,000元。圖／香奈兒提供
EXTRAIT DE N°5戒指，18K黃金鑲嵌鑽石，14萬2,000元。圖／香奈兒提供
EXTRAIT DE N°5手鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，12萬元。圖／香奈兒提供
EXTRAIT DE N°5手鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，12萬元。圖／香奈兒提供
EXTRAIT DE N°5項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，約13萬元。圖／香奈兒提供
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ETERNAL N°5項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，約177萬5,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，約177萬5,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5耳環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，約114萬8,000元。圖／香奈兒提供
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