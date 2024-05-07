新光三越端午話題十足 3國宴主廚、5大台南美食端上桌

端午節為一年三大節日之一，針對送禮需求，新光三越端出國宴主廚粽、台南跨界禮盒、台日最夯伴手禮等，共精選109款來自台灣各地名粽與各國美食好禮，共3成獨家、近9成初登場禮盒，讓消費者送禮不僅有新意，也最具話題。5月10日起可於新光三越15家分店、APP、超市禮品城、skm online、skm eats等五大渠道搶先預購。

新光三越獨家企畫、每年一推出就造成搶購的端午節嚴選限量禮盒，今年首度邀請三位國宴主廚，充滿台灣特色風味的6大名粽一次上桌，包括：7任總統國宴御用掌杓者、嚴永裕推出展現正宗滬杭本幫風味的「文豪蘇軾粽及滬味菜飯粽」；2任總統國宴主廚、廚師界南霸天陳進萬，融合各菜系創造台菜新風貌的「松露富貴粽及台式一品粽」；2任總統國宴主廚也曾任美國台灣美食國際巡迴講座主廚的溫國智，以傳承經典口味的「傳統北部粽、傳統南部粽」，獨家打造全台限量僅1,500組的「國宴主廚嚴選粽禮」。

美食之都台南建城400年，新光三越也一次集結五大台南傳統特色小吃：飄香超過一甲子的遠馨阿婆肉粽、連續兩年榮獲米其林必比登推薦的博仁堂四神湯、狀元糕界天花板的王家庄狀元粿、傳承三代台南肉包代名詞的克林台包與八寶肉包、台南必喝飲品的小良田綠豆沙，打造全台唯一的「府城風味饗宴組」。

另外，特別集結台南三大特色文化－美食、宮廟、文創，獨家規畫兩大跨界聯名粽禮：由今年520國宴地點的福爾摩沙遊艇酒店、台灣首間媽祖廟安平開臺天后宮及台南在地一甲子老店合成帆布行攜手合作的「開臺400端午粽禮袋」。台南五星級飯店台南晶英酒店、國家一級古蹟臺灣祀典武廟及台南知名手製帆布包廣富號共同打造的「府城火燒蝦虱目魚粽福袋」。

精選異國人氣伴手禮也是新光三越一大強項，今年新光三越一次獨家網羅日本3大首度登台伴手禮，包括：獲4次日本東京電視台電視冠軍和菓子冠軍的和菓子工房あん庵特別呼應台灣的端午佳節，首度推出以粽葉包裹的「紅豆水饅頭禮盒」；加入金澤特產金箔，銷量破200萬條的「金澤萬久櫻花造型金箔蜂蜜蛋糕抹茶口味」；岡山傳承150年老舖，以西洋口味融入傳統日本和菓子技法所製作的「備前福井堂迷你蛋糕吧」。

SOGO台北店三館也推出超過百款端午應景品項，忠孝館初登場、來自大稻埕迪化街的「林貞粿行」，特別帶來粿粽保冷袋組，內含墨竹金心＋一抹紅月兩款人氣粽，鹹甜一次品嘗。復興館有首度快閃百貨的「上海鄉村」，將道地上海菜飯粽升級，集結海陸內餡的奢華美味。連續三年獲《米其林指南》一星的「富錦樹台菜香檳」帶來星級珍鮑干貝粽禮盒。

日本百年銘菓「神戶風月堂」端午期間於忠孝館快閃推出Q版龍舟的「端午限定緋紅綜合禮盒」，限量發售；復興館、敦化館的吉品養生X永齡農場，為養生及素食者推出「無二」重情粽意禮盒，以原生小油菊搭配六款無添加的養生點心。