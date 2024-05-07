創紀錄！韓男團STRAY KIDS全員登Met Gala紅毯 長大衣轉換學院風帥翻全場

時尚界的盛事Met Gala（大都會藝術博物館慈善晚宴）如期登場，今年展覽主題為「睡美人：時尚甦醒」（Sleeping Beauties: Reawakening Fashion），而晚宴著裝指南則是「The Garden of Time」。首度受邀的男團STRAY KIDS更是創下紀錄，成為首個登上紅毯的韓國Kpop偶像團體。

身為Tommy Hilfiger代言人的STRAY KIDS沒有意外地選穿品牌特製服裝登上紅毯，不過一開始亮相的長大衣造型卻讓人有些意外，甚至有網友批評與主題完全無關。不過，STRAY KIDS則在Met Gala紅毯上演了換裝秀，脫去厚重大衣，變成合身剪裁帶有學院風的西裝造型，並在領片或是胸前點綴小花來呼應主題，並讓8人展現了如貴公子氣息。

STRAY KIDS一開始亮相的長大衣造型卻讓人有些意外，甚至有網友批評與主題完全無關。圖／路透社

而時尚名媛設計師Tory Burch也與女星烏瑪舒曼、Bruna Marquezine一起現身Met Gala紅毯。身穿TORY BURCH訂製藍色真絲塔夫綢禮服的烏瑪舒曼，可見到服裝上點綴數百只真絲歐根紗製成的蝴蝶，翩翩然振翅欲飛，完全切合晚宴主題。設計師Tory Burch的提到靈感源自於已消失在世間的加利福尼亞甜灰蝶，搭配手工塑形緊身胸衣，與純手工褶飾、手工熨燙的真絲塔夫綢相連，勾勒出動人身姿造型。

時尚名媛設計師Tory Burch也與女星烏瑪舒曼、Bruna Marquezine一起現身Met Gala紅毯。圖／路透社

另外，超模Gigi Hadid則是挑選美國設計師Thom Browne特別訂製的立體黃玫瑰禮服參與盛會。這身量體巨大的禮服據說動員70位工匠、並以過13,500個小時手工縫製完成，在Gigi Hadid穿完之後就會直接納入品牌的典藏室，十分珍貴。瑞典男星Alexander Skarsgård的黑色雙排扣義大利羊毛西裝外套，則是由Calvin Klein特別訂製，配有緞面翻領以及絲質緞帶領結，並搭配上白色有機棉襯衫和直筒西裝褲，造型簡約帥氣，自然散發率性態度。

瑞典男星Alexander Skarsgård的黑色雙排扣義大利羊毛西裝外套，則是由Calvin Klein特別訂製。圖／Calvin Klein提供

超模Gigi Hadid則是挑選美國設計師Thom Browne特別訂製的立體黃玫瑰禮服參與盛會。圖／摘自Thom Browne instagram

STRAY KIDS脫去厚重大衣，變成合身剪裁帶有學院風的西裝造型，讓8人展現了如貴公子氣息。圖／摘自Tommy Hilfiger instagram

身為Tommy Hilfiger代言人的STRAY KIDS沒有意外地選穿品牌特製服裝登上Met Gala紅毯。圖／路透社