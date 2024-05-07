快訊

被疑侵吞工程款...淡水裝潢公司員工中13刀慘死 老闆替未成年兒頂罪5萬交保

距離不到3公分...故宮人員遭爆在翠玉白菜旁邊簽文件 庫房還被清潔人員闖入

「見人就砍！」雲南醫院驚傳砍人釀2死23傷 嫌犯持刀對峙畫面曝光

創紀錄！韓男團STRAY KIDS全員登Met Gala紅毯 長大衣轉換學院風帥翻全場

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
首度受邀的男團STRAY KIDS創下紀錄，成為首個登上Met Gala紅毯的韓國Kpop偶像團體。圖／摘自Tommy Hilfiger instagram、路透社
首度受邀的男團STRAY KIDS創下紀錄，成為首個登上Met Gala紅毯的韓國Kpop偶像團體。圖／摘自Tommy Hilfiger instagram、路透社

時尚界的盛事Met Gala（大都會藝術博物館慈善晚宴）如期登場，今年展覽主題為「睡美人：時尚甦醒」（Sleeping Beauties: Reawakening Fashion），而晚宴著裝指南則是「The Garden of Time」。首度受邀的男團STRAY KIDS更是創下紀錄，成為首個登上紅毯的韓國Kpop偶像團體。

身為Tommy Hilfiger代言人的STRAY KIDS沒有意外地選穿品牌特製服裝登上紅毯，不過一開始亮相的長大衣造型卻讓人有些意外，甚至有網友批評與主題完全無關。不過，STRAY KIDS則在Met Gala紅毯上演了換裝秀，脫去厚重大衣，變成合身剪裁帶有學院風的西裝造型，並在領片或是胸前點綴小花來呼應主題，並讓8人展現了如貴公子氣息。

STRAY KIDS一開始亮相的長大衣造型卻讓人有些意外，甚至有網友批評與主題完全無關。圖／路透社
STRAY KIDS一開始亮相的長大衣造型卻讓人有些意外，甚至有網友批評與主題完全無關。圖／路透社

而時尚名媛設計師Tory Burch也與女星烏瑪舒曼、Bruna Marquezine一起現身Met Gala紅毯。身穿TORY BURCH訂製藍色真絲塔夫綢禮服的烏瑪舒曼，可見到服裝上點綴數百只真絲歐根紗製成的蝴蝶，翩翩然振翅欲飛，完全切合晚宴主題。設計師Tory Burch的提到靈感源自於已消失在世間的加利福尼亞甜灰蝶，搭配手工塑形緊身胸衣，與純手工褶飾、手工熨燙的真絲塔夫綢相連，勾勒出動人身姿造型。

時尚名媛設計師Tory Burch也與女星烏瑪舒曼、Bruna Marquezine一起現身Met Gala紅毯。圖／路透社
時尚名媛設計師Tory Burch也與女星烏瑪舒曼、Bruna Marquezine一起現身Met Gala紅毯。圖／路透社

另外，超模Gigi Hadid則是挑選美國設計師Thom Browne特別訂製的立體黃玫瑰禮服參與盛會。這身量體巨大的禮服據說動員70位工匠、並以過13,500個小時手工縫製完成，在Gigi Hadid穿完之後就會直接納入品牌的典藏室，十分珍貴。瑞典男星Alexander Skarsgård的黑色雙排扣義大利羊毛西裝外套，則是由Calvin Klein特別訂製，配有緞面翻領以及絲質緞帶領結，並搭配上白色有機棉襯衫和直筒西裝褲，造型簡約帥氣，自然散發率性態度。

瑞典男星Alexander Skarsgård的黑色雙排扣義大利羊毛西裝外套，則是由Calvin Klein特別訂製。圖／Calvin Klein提供
瑞典男星Alexander Skarsgård的黑色雙排扣義大利羊毛西裝外套，則是由Calvin Klein特別訂製。圖／Calvin Klein提供

超模Gigi Hadid則是挑選美國設計師Thom Browne特別訂製的立體黃玫瑰禮服參與盛會。圖／摘自Thom Browne instagram
超模Gigi Hadid則是挑選美國設計師Thom Browne特別訂製的立體黃玫瑰禮服參與盛會。圖／摘自Thom Browne instagram

STRAY KIDS脫去厚重大衣，變成合身剪裁帶有學院風的西裝造型，讓8人展現了如貴公子氣息。圖／摘自Tommy Hilfiger instagram
STRAY KIDS脫去厚重大衣，變成合身剪裁帶有學院風的西裝造型，讓8人展現了如貴公子氣息。圖／摘自Tommy Hilfiger instagram

身為Tommy Hilfiger代言人的STRAY KIDS沒有意外地選穿品牌特製服裝登上Met Gala紅毯。圖／路透社
身為Tommy Hilfiger代言人的STRAY KIDS沒有意外地選穿品牌特製服裝登上Met Gala紅毯。圖／路透社

身穿TORY BURCH訂製藍色真絲塔夫綢禮服的烏瑪舒曼，可見到服裝上點綴數百只真絲歐根紗製成的蝴蝶。圖／TORY BURCH提供
身穿TORY BURCH訂製藍色真絲塔夫綢禮服的烏瑪舒曼，可見到服裝上點綴數百只真絲歐根紗製成的蝴蝶。圖／TORY BURCH提供

紅毯 設計師

延伸閱讀

就是要全裸出門！Doja Cat「透明塑膠袋、保鮮膜當衣服」全身光溜溜　Met Gala濕身露點根本小意思

2024Met Gala／楊紫瓊就像用過皺掉的錫箔紙！網毒舌「烤肉最佳style」請給她絲瓜+蛤蜊

「浪姐5」又爆意外！韓團KARA成員急送醫 破相傷勢曝光

胸太大比基尼要擠爆了！美乳女神倒掛「雙球快掉出來」　紅毯戰袍卻落漆糗變親家母

相關新聞

【MENU懶人包】八斗子一日遊 美食景點全攻略！

週末暢遊北海岸，跟著小編來八斗子遠眺無敵基隆海景，吃遍美食！

行李箱收納好輕鬆！ 不占空間「可疊收、不髒內裡」保護套太實用

旅遊結束後，行李箱如何收納最省家中空間？落地後的行李箱滾輪，要如何保護才不會傷害家中地板，同時保持屋內整潔呢？Acer行李箱針對旅人們最常遇見的收納問題和使用習慣，全新升級墨爾本行李箱，推出拉鍊升級版，不僅可以疊放收納，還能搭配最新推出的輪組保護套、行李套一起使用，有感提升使用體驗。

2024微風之夜5月10日開趴 百萬精品、千萬珠寶逾百件

每年五月微風廣場時尚盛事「微風之夜」將於5月10日舉辦，今年主題為「2024 Parisian Night浪漫巴黎之夜」...

創紀錄！韓男團STRAY KIDS全員登Met Gala紅毯 長大衣轉換學院風帥翻全場

時尚界的盛事Met Gala（大都會藝術博物館慈善晚宴）如期登場，今年展覽主題為「睡美人：時尚甦醒」（Sleeping Beauties: Reawakening Fashion），而晚宴著裝指南則是「The Garden of Time」。首度受邀的男團STRAY KIDS更是創下紀錄，成為首個登上紅毯的韓國Kpop偶像團體。

萊爾富3款「究餡麵包」餡料升級新登場！「抹茶紅豆、復古牛奶糖、香濃咖啡」各有風味

超商麵包是早餐、下午茶、消夜的便利首選之一，萊爾富看好大眾對麵包的熱愛，即日起推出3款全新口味的「究餡麵包」。萊爾富表示...

全家便利商店端午預購開跑！「FamiPort、全家行動購」推70款名粽禮盒

端午節為年度三大節慶之一，吃粽子更是過節少不了的儀式感。全家便利商店蒐羅全台超過70款名粽禮盒，包含米其林必比登推介雙月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。