Swatch螢光霓虹新表來助攻 搭出最潮搶眼夏季造型

隨著氣溫漸漸變熱，初夏到來，Swatch的NEON系列腕表再度推出全新配色，搶眼又吸睛的設計，直接就能搭配出最潮夏季造型。同時因應母親節，Swatch同樣帶來與辛普森家庭（The Simpsons）聯名腕表，有著可愛又逗趣的「美枝」圖案點綴，同樣吸引目光。

在去年，Swatch以80及90年代初期的品牌經典產品為靈感，運用全新腕表復刻出當年的元素，叫好又叫座。這季，Swatch再度以當時的自由奔放挑戰精神出發，打造全新配色NEON系列表款，包含各種尺寸和鮮豔的螢光色彩，光是呈現的視覺效果就讓人很振奮。像是靈感來自於 1990年代的NEON PINK PODIUM腕表，有著粉色表帶、 紫、 黃色表盤，搭配GENT款的精巧尺寸， 適合纖細手腕同時不失風格。而NEON JELLY則受到1993年原版JELLY STAG表款影響， 透過超大表徑凸顯張揚個性，透明表殼和表帶襯托銀色表盤、多彩計時按把，使人驚豔。

Swatch因為母親節推出了BEST. MOM. EVER.腕表，最顯眼的就是表盤中央以辛普森家庭的靈魂人物Marge。圖／Swatch提供

除了NEON系列新表之外，Swatch還因為母親節推出了BEST. MOM. EVER. 腕表，最顯眼的就是表盤中央以辛普森家庭的靈魂人物Marge (美枝) 的特寫為主題。Swatch以GENT款為母親節設計的特別腕表，想藉「美枝」來展現媽媽驕傲自豪神情，而表帶則是她與三位孩子 Bart ( 霸子)、Lisa ( 花枝)、和 Maggie ( 奶嘴) 團聚在一起，呈現溫馨又可愛的氛圍。

Swatch打造全新配色NEON系列表款，包含各種尺寸和鮮豔的螢光色彩。圖／Swatch提供

Swatch BEST. MOM. EVER.腕表，3,100元。圖／Swatch提供

Swatch NEON HOT RACER腕表，3,800元。圖／Swatch提供

Swatch NEON WAVE腕表，4,150元。圖／Swatch提供

Swatch NEON FLASH ARROW腕表，4,150元。圖／Swatch提供