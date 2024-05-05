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Swatch螢光霓虹新表來助攻 搭出最潮搶眼夏季造型

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
初夏到來，Swatch的NEON系列腕表再度推出全新配色，搶眼又吸睛的設計，直接就能搭配出最潮夏季造型。圖／Swatch提供
初夏到來，Swatch的NEON系列腕表再度推出全新配色，搶眼又吸睛的設計，直接就能搭配出最潮夏季造型。圖／Swatch提供

隨著氣溫漸漸變熱，初夏到來，Swatch的NEON系列腕表再度推出全新配色，搶眼又吸睛的設計，直接就能搭配出最潮夏季造型。同時因應母親節，Swatch同樣帶來與辛普森家庭（The Simpsons）聯名腕表，有著可愛又逗趣的「美枝」圖案點綴，同樣吸引目光。

在去年，Swatch以80及90年代初期的品牌經典產品為靈感，運用全新腕表復刻出當年的元素，叫好又叫座。這季，Swatch再度以當時的自由奔放挑戰精神出發，打造全新配色NEON系列表款，包含各種尺寸和鮮豔的螢光色彩，光是呈現的視覺效果就讓人很振奮。像是靈感來自於 1990年代的NEON PINK PODIUM腕表，有著粉色表帶、 紫、 黃色表盤，搭配GENT款的精巧尺寸， 適合纖細手腕同時不失風格。而NEON JELLY則受到1993年原版JELLY STAG表款影響， 透過超大表徑凸顯張揚個性，透明表殼和表帶襯托銀色表盤、多彩計時按把，使人驚豔。

Swatch因為母親節推出了BEST. MOM. EVER.腕表，最顯眼的就是表盤中央以辛普森家庭的靈魂人物Marge。圖／Swatch提供
Swatch因為母親節推出了BEST. MOM. EVER.腕表，最顯眼的就是表盤中央以辛普森家庭的靈魂人物Marge。圖／Swatch提供

除了NEON系列新表之外，Swatch還因為母親節推出了BEST. MOM. EVER. 腕表，最顯眼的就是表盤中央以辛普森家庭的靈魂人物Marge (美枝) 的特寫為主題。Swatch以GENT款為母親節設計的特別腕表，想藉「美枝」來展現媽媽驕傲自豪神情，而表帶則是她與三位孩子 Bart ( 霸子)、Lisa ( 花枝)、和 Maggie ( 奶嘴) 團聚在一起，呈現溫馨又可愛的氛圍。

Swatch打造全新配色NEON系列表款，包含各種尺寸和鮮豔的螢光色彩。圖／Swatch提供
Swatch打造全新配色NEON系列表款，包含各種尺寸和鮮豔的螢光色彩。圖／Swatch提供

Swatch BEST. MOM. EVER.腕表，3,100元。圖／Swatch提供
Swatch BEST. MOM. EVER.腕表，3,100元。圖／Swatch提供

Swatch NEON HOT RACER腕表，3,800元。圖／Swatch提供
Swatch NEON HOT RACER腕表，3,800元。圖／Swatch提供

Swatch NEON WAVE腕表，4,150元。圖／Swatch提供
Swatch NEON WAVE腕表，4,150元。圖／Swatch提供

Swatch NEON FLASH ARROW腕表，4,150元。圖／Swatch提供
Swatch NEON FLASH ARROW腕表，4,150元。圖／Swatch提供

Swatch NEON RIDER腕表，2,800元。圖／Swatch提供
Swatch NEON RIDER腕表，2,800元。圖／Swatch提供

母親節 腕表

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