Rosé神顏同框Blake Lively！菲董、Tiffany聯手出擊

Rosé神顏同框Blake Lively！菲董、Tiffany聯手出擊
曾以音樂摘下葛萊美獎，如今又因出色穿著品味與潮流魅力成為路易威登（Louis Vuitton）男裝總監的菲董（Pharrell Williams），這次與珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）攜手合作，推出Tiffany Titan by Pharrell Williams聯名系列珠寶，以海神波賽頓（Poseidon）的象徵符號三叉戟為發想，設計前衛大膽。除了菲董，包括品牌大使ROSÉ、女星布蕾克萊芙莉（Blake Lively）、藝術家KAWS、Daniel Arsham等眾多嘉賓均出席於紐約第五大道旗艦店The Landmark舉辦的上市慶祝私人晚宴。
「我深受水的啟發，這個系列的名字『Titan』靈感來自於海神、亞特蘭提斯之王（King of Atlantis）—— Atlantis正與我在維吉尼亞海灘長大的社區同名。這次的所有作品都十分注意細節及用心，特別用了黑色鈦金屬…透過實品呈現黑色之美。」Pharrell Williams說。
大膽以三叉戟結構為設計主軸的Tiffany Titan by Pharrell Williams系列，在項鍊、耳環、手環與戒指中融入鋒利尖矛造型，展現龐克精神。系列作品提供全18K黃金，18K黃金鑲鑽，以及黑色鈦金屬配18K黃金的雙色金屬款式，以低彩度的黑色配襯金色，產生強烈反差效果，完美呈現張力、比例與平衡的設計風格。鋪鑲鑽石的款式，更巧妙將鑽石底部朝上倒置鑲嵌，除了保有明亮切割鑽石的璀璨光芒，突出的尖底也呼應尖矛的龐克氣息。
Tiffany Titan by Pharrell Williams將在今年5月於美國Tiffany.com電子商務平台與紐約旗艦店The Landmark搶先上市，6月起於全球Tiffany & Co.專門店與各國電子商務平台盛大展售，台灣地區將於台北101專門店及新光三越A9專門店限定販售。
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