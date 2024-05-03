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Rosé神顏同框Blake Lively！菲董、Tiffany聯手出擊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Blake Lively與Rosé出席TTiffany Titan by Pharrell Williams新品發布晚宴。圖／Tiffany提供
Blake Lively與Rosé出席TTiffany Titan by Pharrell Williams新品發布晚宴。圖／Tiffany提供

曾以音樂摘下葛萊美獎，如今又因出色穿著品味與潮流魅力成為路易威登（Louis Vuitton）男裝總監的菲董（Pharrell Williams），這次與珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）攜手合作，推出Tiffany Titan by Pharrell Williams聯名系列珠寶，以海神波賽頓（Poseidon）的象徵符號三叉戟為發想，設計前衛大膽。除了菲董，包括品牌大使ROSÉ、女星布蕾克萊芙莉（Blake Lively）、藝術家KAWS、Daniel Arsham等眾多嘉賓均出席於紐約第五大道旗艦店The Landmark舉辦的上市慶祝私人晚宴。

「我深受水的啟發，這個系列的名字『Titan』靈感來自於海神、亞特蘭提斯之王（King of Atlantis）—— Atlantis正與我在維吉尼亞海灘長大的社區同名。這次的所有作品都十分注意細節及用心，特別用了黑色鈦金屬…透過實品呈現黑色之美。」Pharrell Williams說。

大膽以三叉戟結構為設計主軸的Tiffany Titan by Pharrell Williams系列，在項鍊、耳環、手環與戒指中融入鋒利尖矛造型，展現龐克精神。系列作品提供全18K黃金，18K黃金鑲鑽，以及黑色鈦金屬配18K黃金的雙色金屬款式，以低彩度的黑色配襯金色，產生強烈反差效果，完美呈現張力、比例與平衡的設計風格。鋪鑲鑽石的款式，更巧妙將鑽石底部朝上倒置鑲嵌，除了保有明亮切割鑽石的璀璨光芒，突出的尖底也呼應尖矛的龐克氣息。

Tiffany Titan by Pharrell Williams將在今年5月於美國Tiffany.com電子商務平台與紐約旗艦店The Landmark搶先上市，6月起於全球Tiffany & Co.專門店與各國電子商務平台盛大展售，台灣地區將於台北101專門店及新光三越A9專門店限定販售。

Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鋪鑲鑽石手鍊中型款。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鋪鑲鑽石手鍊中型款。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金與鈦金鋪鑲鑽石手鍊大型款。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金與鈦金鋪鑲鑽石手鍊大型款。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鋪鑲鑽石戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鋪鑲鑽石戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鋪鑲鑽石戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鋪鑲鑽石戒指。圖／Tiffany提供
Pharrell Williams配戴全新Tiffany Titan by Pharrell Williams珠寶系列。圖／Tiffany提供
Pharrell Williams配戴全新Tiffany Titan by Pharrell Williams珠寶系列。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金與黑鈦金鋪鑲鑽石垂墜式耳環。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金與黑鈦金鋪鑲鑽石垂墜式耳環。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鍊結手鍊中型款。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鍊結手鍊中型款。圖／Tiffany提供
Rosé出席Tiffany Titan by Pharrell Williams新品發布晚宴。圖／Tiffany提供
Rosé出席Tiffany Titan by Pharrell Williams新品發布晚宴。圖／Tiffany提供
Daniel Arsham出席Tiffany Titan by Pharrell Williams新品發布晚宴。圖／Tiffany提供
Daniel Arsham出席Tiffany Titan by Pharrell Williams新品發布晚宴。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石垂墜式耳環。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石垂墜式耳環。圖／Tiffany提供
Blake Lively出席Tiffany Titan by Pharrell Williams新品發布晚宴。圖／Tiffany提供
Blake Lively出席Tiffany Titan by Pharrell Williams新品發布晚宴。圖／Tiffany提供

Tiffany 黃金

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