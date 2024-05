Rosé神顏同框Blake Lively！菲董、Tiffany聯手出擊

曾以音樂摘下葛萊美獎,如今又因出色穿著品味與潮流魅力成為路易威登(Louis Vuitton)男裝總監的菲董(Pharrell Williams),這次與珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany & Co.,簡稱Tiffany)攜手合作,推出Tiffany Titan by Pharrell Williams聯名系列珠寶,以海神波賽頓(Poseidon)的象徵符號三叉戟為發想,設計前衛大膽。除了菲董,包括品牌大使ROSÉ、女星布蕾克萊芙莉(Blake Lively)、藝術家KAWS、Daniel Arsham等眾多嘉賓均出席於紐約第五大道旗艦店The Landmark舉辦的上市慶祝私人晚宴。

「我深受水的啟發,這個系列的名字『Titan』靈感來自於海神、亞特蘭提斯之王(King of Atlantis)—— Atlantis正與我在維吉尼亞海灘長大的社區同名。這次的所有作品都十分注意細節及用心,特別用了黑色鈦金屬…透過實品呈現黑色之美。」Pharrell Williams說。

大膽以三叉戟結構為設計主軸的Tiffany Titan by Pharrell Williams系列,在項鍊、耳環、手環與戒指中融入鋒利尖矛造型,展現龐克精神。系列作品提供全18K黃金,18K黃金鑲鑽,以及黑色鈦金屬配18K黃金的雙色金屬款式,以低彩度的黑色配襯金色,產生強烈反差效果,完美呈現張力、比例與平衡的設計風格。鋪鑲鑽石的款式,更巧妙將鑽石底部朝上倒置鑲嵌,除了保有明亮切割鑽石的璀璨光芒,突出的尖底也呼應尖矛的龐克氣息。