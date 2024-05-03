在台北街頭遇見愛馬仕！書報亭本週末驚喜快閃松菸花園

這個週末在台北逛街也能很歐洲！愛馬仕自即日起至5月5日期間，每日早上11點起至19點止，假台北松山文創園區-巴洛克花園舉辦《Le Monde d’Hermès》書報亭驚喜活動，將彷彿歐洲巴黎街角的小書報亭搬到台北，並結合一連串不定時出現的驚喜活動，讓不同時間路過造訪書報亭的民眾都能解鎖專屬的美好經驗！

踏進松菸樓宇間精巧的巴洛克花園，就可以看到鮮艷的愛馬仕橘色《Le Monde d’Hermès》書報亭。這個從2021年秋季自布拉格開始以「驚喜突擊」方式巡迴全球城市的書報亭，靈感來自於巴黎傳統報攤，在毫無預警也無預告的狀況下忽然出現在身邊，分享最新一期的《Le Monde d’Hermès》刊物，當時在疫情期間為許多人的生活帶了美麗的驚喜。

2024年來到台北，適逢品牌年度主題定調為「源於福寶的愛馬仕精神」，書報亭的頂端也比照福寶大道24號總店陽台上，立著標誌的煙火騎士的圖像。書報亭後側裝著兩顆貓眼，從中可窺見愛馬仕福寶總店最具特色的幾個畫面，包括沐浴在日夜不同光影間的煙火騎士、總店的美麗馬賽克地磚、裝飾著兩個H字樣的鐵欄杆、旋轉樓梯等。書報亭的設計融入台灣在地特色的鐵窗花，也有台灣夜市經典的套圈圈遊戲，結合歐洲的西洋棋造型，讓人感受到品牌的特色與在地文化無縫接軌。

現場不容錯過的還有書籤製作的活動，可為自己專屬的台北書報亭剪影窗花貼上彩色玻璃。從早到晚，現場都不定時舉辦各種驚喜活動如互動描繪肖像、橘色小花園、不定時現場音樂演出、DJ表演、甚至講座，不同時間造訪都能有不同的收穫。

《Le Monded'Hermès》書報亭將在本週末來到台北松山文創園區-巴洛克花園後，接著於母親節週末（5月10日至5月12日）登陸高雄流行音樂中心-海風廣場，屆時也將如台北站，將會有特別為高雄打造的城市限定驚喜。之後，愛馬仕書報亭也將前往東京。