在台北街頭遇見愛馬仕！書報亭本週末驚喜快閃松菸花園
這個週末在台北逛街也能很歐洲！愛馬仕自即日起至5月5日期間，每日早上11點起至19點止，假台北松山文創園區-巴洛克花園舉辦《Le Monde d’Hermès》書報亭驚喜活動，將彷彿歐洲巴黎街角的小書報亭搬到台北，並結合一連串不定時出現的驚喜活動，讓不同時間路過造訪書報亭的民眾都能解鎖專屬的美好經驗！
踏進松菸樓宇間精巧的巴洛克花園，就可以看到鮮艷的愛馬仕橘色《Le Monde d’Hermès》書報亭。這個從2021年秋季自布拉格開始以「驚喜突擊」方式巡迴全球城市的書報亭，靈感來自於巴黎傳統報攤，在毫無預警也無預告的狀況下忽然出現在身邊，分享最新一期的《Le Monde d’Hermès》刊物，當時在疫情期間為許多人的生活帶了美麗的驚喜。
2024年來到台北，適逢品牌年度主題定調為「源於福寶的愛馬仕精神」，書報亭的頂端也比照福寶大道24號總店陽台上，立著標誌的煙火騎士的圖像。書報亭後側裝著兩顆貓眼，從中可窺見愛馬仕福寶總店最具特色的幾個畫面，包括沐浴在日夜不同光影間的煙火騎士、總店的美麗馬賽克地磚、裝飾著兩個H字樣的鐵欄杆、旋轉樓梯等。書報亭的設計融入台灣在地特色的鐵窗花，也有台灣夜市經典的套圈圈遊戲，結合歐洲的西洋棋造型，讓人感受到品牌的特色與在地文化無縫接軌。
現場不容錯過的還有書籤製作的活動，可為自己專屬的台北書報亭剪影窗花貼上彩色玻璃。從早到晚，現場都不定時舉辦各種驚喜活動如互動描繪肖像、橘色小花園、不定時現場音樂演出、DJ表演、甚至講座，不同時間造訪都能有不同的收穫。
《Le Monded'Hermès》書報亭將在本週末來到台北松山文創園區-巴洛克花園後，接著於母親節週末（5月10日至5月12日）登陸高雄流行音樂中心-海風廣場，屆時也將如台北站，將會有特別為高雄打造的城市限定驚喜。之後，愛馬仕書報亭也將前往東京。
始於1973年愛馬仕刊物《Le Monde d'Hermès》，每年兩期的都會特地都會邀請一位總編輯和藝術總監以該年的年度主題為發想，負責該年的創作，至今已有11種語言的版本。今年呼應「源於福寶的愛馬仕精神」，就以有趣的故事講述跨越時空的靈感與精神串起和總店相關的一系列秘密與記憶，造訪書報亭就能閱讀2024年春夏期刊，不僅能發現許多令人意想不到的小故事，也更體會到這家店猶如一座迷你百貨、博物館、餐桌、花園、工作室，更啟發無數愛馬仕創作的神奇魔力。
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