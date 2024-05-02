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馬祖酒廠正副總統紀念酒 連江縣內通路明起開賣

中央社／ 連江2日電

為慶祝中華民國第16任總統副總統就職，馬祖酒廠宣布推出2款「TEAM TAIWAN挺台灣」總統就職紀念酒，連江縣內通路明天搶先開賣玻璃瓶版，全台指定通路則從13日起預購。

馬祖酒廠今天告訴中央社記者，「TEAM TAIWAN挺台灣」就職紀念酒將發行2款，其中600毫升玻璃瓶版本，全台限量18000瓶，今天已陸續鋪貨至連江縣內特產店等通路，最快明天起即可購買。限量8000瓶的700毫升瓷瓶版本因製作工藝較複雜，預計於7月起在縣內通路上市。

馬祖酒廠總經銷泰山企業今天發布新聞稿指出，就職紀念酒整體以「守護台灣」為概念，呈現「守護主場、守護國家」精神，並獲總統、副總統獨家親自授權。13日起，瓷瓶版可於全台7-ELEVEN、全家及指定菸酒專通路、玻璃瓶版可於全台7-ELEVEN、全家、萊爾富、家樂福以及指定菸酒專通路預購。

瓷瓶版本選用馬祖58度窖藏多年特優高粱，以豐富穀糧香及柑橘香氣為特色。外盒以燙金扇形「挺台灣」字樣，展現張開雙臂、彼此相挺意象，瓶身則以白綠雙色象徵包容多元文化的未來，正副總統肩並肩的形象照展現自信，搭配高聳山脈元素，象徵國家穩健發展。

玻璃瓶版本則首次推出嚴選3年以上的58度馬祖陳高，坑道窖藏孕育出馬祖高粱特有的梅醬香氣，瓶身以正副總統遠眺前方的照片，展現希望與前景，下方的V型元素則呼應開放與團結，有國家進步繁榮、與人民一同前行意涵。

瓷瓶版本每瓶零售價為2180元，玻璃瓶版本每瓶零售價為999元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬祖

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