男神登台精品加持！車銀優珠寶貴公子、周董一派休閒

時尚男神每次曝光都能帶貨的強大魅力備受肯定。年初還發行首張Solo專輯的南韓「臉蛋天才」車銀優,於首爾開始舉辦亞洲巡迴的個人粉絲音樂會「2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]」,為亞洲粉絲傾情演唱。日前他音樂會巡迴至香港舉辦,就混搭疊戴了多款法國品牌Chaumet的Bee My Love 18K白金珠寶,襯托一身光澤滑亮的灰白漸層亮片刺繡西裝,展現翩翩貴氣。換穿黑色亮片外套時,也可清楚看到他手上配戴了Bee My Love 系列的戒指,在舞台上展現優雅率性的迷人魅力。

而Dior全球品牌代言人周杰倫則是在4月的日本與杭州演唱會上,即穿上Dior 2024早秋系列男裝,並搶先全球時尚潮流人士,穿上今日上市的2024秋季系列中B27 Gravity皮革休閒鞋開唱。全新Gravity皮革是Dior首度在擁有細緻觸感的粒面皮革材質上,壓印品牌標誌性Oblique圖騰,並透過圖案尺寸的變化出的全新創作,鞋款不僅烘襯周杰倫紳雅獵裝的型格,也襯托他選擇夾克搭配及膝短褲搭配的潮流感。除了B27、B33等鞋履,也出現在男性Hit The Road、Rider 2.0、Weekender 25 或 Weekender 40等包款、小皮件等備受歡迎的配件上。 周杰倫於2024杭州演場會穿著Dior 2024秋季男裝系列獵裝搭配B27 Gravity米色皮革休閒鞋展現型格。圖/杰威爾音樂提供 Bee My Love 18K白金項鍊。圖/Chaumet提供 Dior米白色B27 Gravity皮革拼接粒面皮革低筒休閒鞋,39,000元。圖/Dior提供 Gravity皮革HIT THE ROAD米色背包。圖/Dior提供 Dior推出由男裝創意總監Kim Jones所構思出的全新Gravity Leather皮革設計。圖/Dior提供 車銀優於香港個人粉絲音樂會上混搭疊戴了多款Chaumet的Bee My Love 18K白金珠寶。圖/Chaumet提供 周杰倫於2024杭州演場會穿著Dior 2024秋季男裝系夾克與短褲搭配B27 Gravity黑色皮革休閒鞋個性十足。圖/杰威爾音樂提供 車銀優於香港個人粉絲音樂會上混搭疊戴了多款Chaumet的Bee My Love 18K白金珠寶。圖/Chaumet提供 Joséphine Aigrette 18K白金戒指。圖/Chaumet提供 Bee My Love 18K白金手環。圖/Chaumet提供 Gravity Leather皮革設計將經典Oblique緹花設計變化出兩種創意,一為原始比例的Oblique圖騰運用於小皮件上,或是以Maxi Oblique放大版圖騰呈現於包款上。圖/Dior提供 周杰倫於2024杭州演場會選擇Dior 2024秋季男裝搭配B27 Gravity黑色皮革休閒鞋彰顯時髦感。圖/杰威爾音樂提供 Bee My Love 18K白金戒指。圖/Chaumet提供 Bee My Love 18K白金戒指。圖/Chaumet提供 Dior黑色B27 Gravity皮革拼接粒面皮革低筒休閒鞋,39,000元。圖/Dior提供 全新Gravity Leather皮革是工藝下的結晶。圖/Dior提供 Bee My Love 18K白金手環。圖/Chaumet提供