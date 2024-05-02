男神登台精品加持！車銀優珠寶貴公子、周董一派休閒

時尚男神每次曝光都能帶貨的強大魅力備受肯定。年初還發行首張Solo專輯的南韓「臉蛋天才」車銀優，於首爾開始舉辦亞洲巡迴的個人粉絲音樂會「2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]」，為亞洲粉絲傾情演唱。日前他音樂會巡迴至香港舉辦，就混搭疊戴了多款法國品牌Chaumet的Bee My Love 18K白金珠寶，襯托一身光澤滑亮的灰白漸層亮片刺繡西裝，展現翩翩貴氣。換穿黑色亮片外套時，也可清楚看到他手上配戴了Bee My Love 系列的戒指，在舞台上展現優雅率性的迷人魅力。

而Dior全球品牌代言人周杰倫則是在4月的日本與杭州演唱會上，即穿上Dior 2024早秋系列男裝，並搶先全球時尚潮流人士，穿上今日上市的2024秋季系列中B27 Gravity皮革休閒鞋開唱。全新Gravity皮革是Dior首度在擁有細緻觸感的粒面皮革材質上，壓印品牌標誌性Oblique圖騰，並透過圖案尺寸的變化出的全新創作，鞋款不僅烘襯周杰倫紳雅獵裝的型格，也襯托他選擇夾克搭配及膝短褲搭配的潮流感。除了B27、B33等鞋履，也出現在男性Hit The Road、Rider 2.0、Weekender 25 或 Weekender 40等包款、小皮件等備受歡迎的配件上。 周杰倫於2024杭州演場會穿著Dior 2024秋季男裝系列獵裝搭配B27 Gravity米色皮革休閒鞋展現型格。圖／杰威爾音樂提供 Bee My Love 18K白金項鍊。圖／Chaumet提供 Dior米白色B27 Gravity皮革拼接粒面皮革低筒休閒鞋，39,000元。圖／Dior提供 Gravity皮革HIT THE ROAD米色背包。圖／Dior提供 Dior推出由男裝創意總監Kim Jones所構思出的全新Gravity Leather皮革設計。圖／Dior提供 車銀優於香港個人粉絲音樂會上混搭疊戴了多款Chaumet的Bee My Love 18K白金珠寶。圖／Chaumet提供 周杰倫於2024杭州演場會穿著Dior 2024秋季男裝系夾克與短褲搭配B27 Gravity黑色皮革休閒鞋個性十足。圖／杰威爾音樂提供 車銀優於香港個人粉絲音樂會上混搭疊戴了多款Chaumet的Bee My Love 18K白金珠寶。圖／Chaumet提供 Joséphine Aigrette 18K白金戒指。圖／Chaumet提供 Bee My Love 18K白金手環。圖／Chaumet提供 Gravity Leather皮革設計將經典Oblique緹花設計變化出兩種創意，一為原始比例的Oblique圖騰運用於小皮件上，或是以Maxi Oblique放大版圖騰呈現於包款上。圖／Dior提供 周杰倫於2024杭州演場會選擇Dior 2024秋季男裝搭配B27 Gravity黑色皮革休閒鞋彰顯時髦感。圖／杰威爾音樂提供 Bee My Love 18K白金戒指。圖／Chaumet提供 Bee My Love 18K白金戒指。圖／Chaumet提供 Dior黑色B27 Gravity皮革拼接粒面皮革低筒休閒鞋，39,000元。圖／Dior提供 全新Gravity Leather皮革是工藝下的結晶。圖／Dior提供 Bee My Love 18K白金手環。圖／Chaumet提供