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男神登台精品加持！車銀優珠寶貴公子、周董一派休閒
時尚男神每次曝光都能帶貨的強大魅力備受肯定。年初還發行首張Solo專輯的南韓「臉蛋天才」車銀優，於首爾開始舉辦亞洲巡迴的個人粉絲音樂會「2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]」，為亞洲粉絲傾情演唱。日前他音樂會巡迴至香港舉辦，就混搭疊戴了多款法國品牌Chaumet的Bee My Love 18K白金珠寶，襯托一身光澤滑亮的灰白漸層亮片刺繡西裝，展現翩翩貴氣。換穿黑色亮片外套時，也可清楚看到他手上配戴了Bee My Love 系列的戒指，在舞台上展現優雅率性的迷人魅力。
而Dior全球品牌代言人周杰倫則是在4月的日本與杭州演唱會上，即穿上Dior 2024早秋系列男裝，並搶先全球時尚潮流人士，穿上今日上市的2024秋季系列中B27 Gravity皮革休閒鞋開唱。全新Gravity皮革是Dior首度在擁有細緻觸感的粒面皮革材質上，壓印品牌標誌性Oblique圖騰，並透過圖案尺寸的變化出的全新創作，鞋款不僅烘襯周杰倫紳雅獵裝的型格，也襯托他選擇夾克搭配及膝短褲搭配的潮流感。除了B27、B33等鞋履，也出現在男性Hit The Road、Rider 2.0、Weekender 25 或 Weekender 40等包款、小皮件等備受歡迎的配件上。
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