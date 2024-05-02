快訊

摜破月線！台股大跌174點收20,222點 台積電跌18元收772元

地震滿月／花蓮訂房剩1%損失上看20億 五月天救得了？

中國廣東高速公路坍塌已36死，豆腐渣工程釀禍？

澎湖花火節開跑！全家便利商店「仙人掌霜淇淋」澎湖限定回歸　憑機票船票享指定商品買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Fami!ce仙人掌霜淇淋於澎湖地區全家便利商店限定回歸，到澎湖花火節必吃，錯過再等一年。圖／全家便利商店提供
Fami!ce仙人掌霜淇淋於澎湖地區全家便利商店限定回歸，到澎湖花火節必吃，錯過再等一年。圖／全家便利商店提供

國旅盛會「澎湖國際海上花火節」於今天（5月2日）正式開幕，今年是全家便利商店第4年與澎湖縣政府合作，設計推出限量版花火節明信片，今年同樣也提供交通票券優惠，7月31日前憑台灣本島到澎湖的機票、船票可至澎湖當地「全家」享5項指定商品同品項買1送1（5選1），周末期間更加碼6選1。好吃又好拍的Fami!ce「仙人掌霜淇淋」也在澎湖地區「全家」限定回歸；響應今年花火節主題，更推出澎湖縣「全家」單筆消費滿500元送航海王人氣角色杯墊或惡魔果實毛巾的限時限量滿額贈活動。

每年消費者引頸期盼的Fami!ce「仙人掌霜淇淋」再度於澎湖地區的「全家」限定回歸，酸甜滋味、滑順口感清涼解暑，不僅讓消費者到「全家」就可以品嘗到澎湖在地風味，極具特色的紫色造型也非常適合拍照打卡分享，每支售價49元，花火節期間限量販售，售完為止。

為響應一年一度的「澎湖國際海上花火節」，「全家」今年設計了限量版花火節明信片，每張都附有商品兌換條碼，有機會獲得FamiCollection氣泡水（原味／檸檬口味任選）或酷繽沙（經典黑炫牛奶／經典黑炫拿鐵口味任選），共有3款卡面，每張都能看到絢爛的花火節煙火，商品可於8月1日前至全台「全家」兌換，明信片將於各場次花火節煙火施放現場發放，完成指定活動問卷即贈送一張，每場次數量有限，送完為止。

7月31日前憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣「全家」，可享Let’s Café 大杯經典美式咖啡、私品茶－仙女紅茶、酷繽沙（經典黑炫牛奶／經典黑炫拿鐵口味任選）、FamiCollection古早味紅茶、FamiCollection四季春青茶等5種商品同品項買1送1（5選1）；今年再祭出周末加碼優惠，活動期間每周六、日限定，經典原味熱狗也享有憑機票、船票買1送1（6選1）。

另外，配合今年度花火節的航海王主題氛圍，澎湖縣「全家」也同步推出消費滿額贈活動，7月31日前購買指定商品單筆滿500元，則贈送航海王人氣角色杯墊或惡魔果實毛巾，數量有限，送完為止。粉絲們也千萬別錯過「全家」獨家販售的「航海王角色磁鐵」，共有20+1款可收集，隨袋附贈一張生命紙造型的便條紙，於「全家」限定店舖販售，每袋售價79元。

無法去澎湖也別難過，澎湖在地美味就靠「全家行動購」送貨到府，消費者可於「全家行動購」商城選購30年澎湖伴手禮名店「宏裕行」花枝蝦排，以及澎湖道地小吃八寶卷、蛋黃芋丸等眾多商品，「全家行動購」新用戶不限金額首購還送100元回饋金。

此外，「全家在這里」粉絲團發起「留言曬照抽Fami!ce霜淇淋及明信片」的活動，5月6日前在活動指定貼文下方分享澎湖地區的風景、美食照片並標記好友，就有機會抽到Fami!ce霜淇淋及限量明信片，無論是澎湖的旅客、居民、或是台灣本島的消費者手邊有澎湖風景民情的照片皆可參加，詳細活動資訊請參考粉絲團活動貼文。

7月31日前憑台灣本島到澎湖的機票、船票可至澎湖當地「全家」享指定商品買1送1，消費滿額再限量贈航海王人氣角色杯墊或惡魔果實毛巾。圖／全家便利商店提供
7月31日前憑台灣本島到澎湖的機票、船票可至澎湖當地「全家」享指定商品買1送1，消費滿額再限量贈航海王人氣角色杯墊或惡魔果實毛巾。圖／全家便利商店提供
澎湖縣全家便利商店推出消費滿額贈活動，7月31日前購買指定商品單筆滿500元，則贈送航海王人氣角色杯墊或惡魔果實毛巾，數量有限，送完為止。圖／全家便利商店提供
澎湖縣全家便利商店推出消費滿額贈活動，7月31日前購買指定商品單筆滿500元，則贈送航海王人氣角色杯墊或惡魔果實毛巾，數量有限，送完為止。圖／全家便利商店提供
為響應一年一度的「澎湖國際海上花火節」，全家便利商店今年設計了限量版花火節明信片，7月31日前憑台灣本島到澎湖的機票、船票可至澎湖當地「全家」享指定商品買1送1，消費滿額再限量贈航海王人氣角色杯墊或惡魔果實毛巾。圖／全家便利商店提供
為響應一年一度的「澎湖國際海上花火節」，全家便利商店今年設計了限量版花火節明信片，7月31日前憑台灣本島到澎湖的機票、船票可至澎湖當地「全家」享指定商品買1送1，消費滿額再限量贈航海王人氣角色杯墊或惡魔果實毛巾。圖／全家便利商店提供
Fami!ce「仙人掌霜淇淋」再度於澎湖地區全家便利商店限定回歸，每支售價49元，澎湖花火節期間限量販售。圖／全家便利商店提供
Fami!ce「仙人掌霜淇淋」再度於澎湖地區全家便利商店限定回歸，每支售價49元，澎湖花火節期間限量販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與澎湖縣政府合作，設計限量版花火節明信片，共有3款卡面，每張都能看到絢爛的花火節煙火。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與澎湖縣政府合作，設計限量版花火節明信片，共有3款卡面，每張都能看到絢爛的花火節煙火。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家販售的「航海王角色磁鐵」，共有20+1款可收集，隨袋附贈一張生命紙造型的便條紙，於「全家」限定店鋪販售，每袋售價79元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家販售的「航海王角色磁鐵」，共有20+1款可收集，隨袋附贈一張生命紙造型的便條紙，於「全家」限定店鋪販售，每袋售價79元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與澎湖縣政府合作，設計限量版花火節明信片，每張都附有商品兌換條碼，有機會獲得FMC小分子氣泡水或酷繽沙。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與澎湖縣政府合作，設計限量版花火節明信片，每張都附有商品兌換條碼，有機會獲得FMC小分子氣泡水或酷繽沙。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與澎湖縣政府合作，設計限量版花火節明信片，共有3款卡面，每張都能看到絢爛的花火節煙火。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與澎湖縣政府合作，設計限量版花火節明信片，共有3款卡面，每張都能看到絢爛的花火節煙火。圖／全家便利商店提供

消費者 澎湖縣 花火節

延伸閱讀

澎湖花火炫武遊西瀛武轎踩街 為海上花火節暖身

台南、澎湖麗娜輪「說走就走」 議員批業者短線發觀光財

鋒面通過+對流發展旺 5縣市大雨特報

全家便利商店Fami!ce跨界合作New Balance打造最潮霜淇淋！「灰潮香草」新登場　雙口味店限定「炭焙烏龍」必嘗

相關新聞

澎湖花火節開跑！全家便利商店「仙人掌霜淇淋」澎湖限定回歸　憑機票船票享指定商品買1送1

國旅盛會「澎湖國際海上花火節」於今天（5月2日）正式開幕，今年是全家便利商店第4年與澎湖縣政府合作，設計推出限量版花火節...

看準蔬食商機 米其林餐廳祥和推素食限量粽

已經連續六年蟬聯米其林必比登推薦的蔬食餐廳「祥和蔬食」，去年推出台式素粽及三杯口味素粽，在傳統肉粽市場殺出重圍，銷售一個...

跟媽媽一起變美麗、變有型！GU和UNIQLO祭出限定購物優惠 最低290元就能入手

迎接母親節到來，流行品牌GU將於5月3日至5月12日推出為期10天的「美人祭」活動；UNIQLO則是自5月3日起，連續14天，帶來母親節特別企劃，提供購物優惠之外，更展現豐富多元穿搭可能，讓消費者能跟媽媽一起變美麗、變有型！

愛馬仕書報亭「Le Monde d‘Hermès」明起空降台北！

愛馬仕（Hermès）近兩年開始一直在全球各大城市巡迴舉辦的快閃活動愛馬仕書報亭「Le Monde d‘Hermès」，...

陰雨綿綿好討厭！超實用小物 從身上到居家保持乾燥

近期全台各地，都陸陸續續下雨，時而大雨，時而陰雨綿綿，讓許多人覺得很煩心，除了外出上班時，身上總會又濕又黏，回到家中都是...

日本鐵道公司共同發行NFT 小額捐款即可支援台灣地震災區

台灣於4月3日發生花蓮大地震，引發許多災情，目前仍持續有多起餘震。日本「第三部門鐵道等協議會」旗下有10家以上鐵道公司與台鐵互為姊妹鐵道，關係十分密切，每當日本發生如311地震、熊本地震、能登地震等災害時，台灣都會提供溫暖的支援，因此協議會決定使用「鐵印帳Digital」援助災區。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。