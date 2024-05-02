澎湖花火節開跑！全家便利商店「仙人掌霜淇淋」澎湖限定回歸　憑機票船票享指定商品買1送1

國旅盛會「澎湖國際海上花火節」於今天（5月2日）正式開幕，今年是全家便利商店第4年與澎湖縣政府合作，設計推出限量版花火節明信片，今年同樣也提供交通票券優惠，7月31日前憑台灣本島到澎湖的機票、船票可至澎湖當地「全家」享5項指定商品同品項買1送1（5選1），周末期間更加碼6選1。好吃又好拍的Fami!ce「仙人掌霜淇淋」也在澎湖地區「全家」限定回歸；響應今年花火節主題，更推出澎湖縣「全家」單筆消費滿500元送航海王人氣角色杯墊或惡魔果實毛巾的限時限量滿額贈活動。

每年消費者引頸期盼的Fami!ce「仙人掌霜淇淋」再度於澎湖地區的「全家」限定回歸，酸甜滋味、滑順口感清涼解暑，不僅讓消費者到「全家」就可以品嘗到澎湖在地風味，極具特色的紫色造型也非常適合拍照打卡分享，每支售價49元，花火節期間限量販售，售完為止。

為響應一年一度的「澎湖國際海上花火節」，「全家」今年設計了限量版花火節明信片，每張都附有商品兌換條碼，有機會獲得FamiCollection氣泡水（原味／檸檬口味任選）或酷繽沙（經典黑炫牛奶／經典黑炫拿鐵口味任選），共有3款卡面，每張都能看到絢爛的花火節煙火，商品可於8月1日前至全台「全家」兌換，明信片將於各場次花火節煙火施放現場發放，完成指定活動問卷即贈送一張，每場次數量有限，送完為止。

7月31日前憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣「全家」，可享Let’s Café 大杯經典美式咖啡、私品茶－仙女紅茶、酷繽沙（經典黑炫牛奶／經典黑炫拿鐵口味任選）、FamiCollection古早味紅茶、FamiCollection四季春青茶等5種商品同品項買1送1（5選1）；今年再祭出周末加碼優惠，活動期間每周六、日限定，經典原味熱狗也享有憑機票、船票買1送1（6選1）。

另外，配合今年度花火節的航海王主題氛圍，澎湖縣「全家」也同步推出消費滿額贈活動，7月31日前購買指定商品單筆滿500元，則贈送航海王人氣角色杯墊或惡魔果實毛巾，數量有限，送完為止。粉絲們也千萬別錯過「全家」獨家販售的「航海王角色磁鐵」，共有20+1款可收集，隨袋附贈一張生命紙造型的便條紙，於「全家」限定店舖販售，每袋售價79元。

無法去澎湖也別難過，澎湖在地美味就靠「全家行動購」送貨到府，消費者可於「全家行動購」商城選購30年澎湖伴手禮名店「宏裕行」花枝蝦排，以及澎湖道地小吃八寶卷、蛋黃芋丸等眾多商品，「全家行動購」新用戶不限金額首購還送100元回饋金。