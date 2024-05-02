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台虎PAYDAY優惠機票999元起 今天上午10時搶票

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣虎航推出「PAYDAY」優惠機票，飛日本、韓國、越南、澳門、泰國，單程未稅價999元起，今天上午10時起開放訂票。本報資料照片
台灣虎航推出「PAYDAY」優惠機票，飛日本、韓國、越南、澳門、泰國，單程未稅價999元起，今天上午10時起開放訂票。本報資料照片

台灣虎航推出「PAYDAY」優惠機票，飛日本、韓國、越南、澳門、泰國，單程未稅價999元起，今天上午10時起開放訂票，「想要一個人躺平度假，兩個人浪漫出遊，還是一家人的超值旅行，現在就手刀搶票去」。

台灣虎航表示，銷售期間自今天上午10時至明天晚上11時59分，搭乘期間自8月1日至10月26日。

「PAYDAY」優惠機票玩日本1799元起：台北／高雄-成田2099元起、台北-羽田2099元起、台北／高雄-關西2099元起、台北／高雄-福岡1999元起、台北／高雄-名古屋2399元起、台北／高雄-那霸1799元起、台北-仙台2699元起、台北-茨城1899元起、台北-岡山1899元起、台北-新千歲2899元起、台北-花卷2699元起、台北-函館2899元起、台北-旭川2899元起、台北-新潟2699元起、台北-佐賀2299元起、台北-小松2399元起、台北-秋田2699元起、台北-高知2199元起、台北-福島2699元起。

玩韓國1999元起，台北-仁川1999元起、台北-釜山1999元起、台北-濟州2299元起、高雄-金浦、1999元起。玩越南1799元起，台北／高雄-峴港1799元起、台北-富國島3200元起。玩澳門：台北／台中／高雄-澳門999元起。玩泰國：台北-普吉島3299元起。以上票價皆為單程未稅。優惠價機位開放銷售的日期及機位數有限，售完為止。

台灣虎航 機票

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