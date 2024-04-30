跟著肖戰去旅行？ GUCCI Horsebit 1955包上身潮逛米蘭

一個城市都有不同的故事，每一趟的舊地重遊、自也能激盪出不同記憶火花。GUCCI近日推出全新Horsebit 1955馬銜鍊包款形象廣告，並邀請品牌大使、中國人氣男星肖戰入鏡，透過多色包款搭配GUCCI 2024春夏時裝，展現義大利風格的自由，更有米蘭這座城市一如GUCCI的時尚與藝術性。

在米蘭街頭時而汽車引擎蓋上仰望天際、時而在高樓放空，讓肖戰演繹了一如米蘭的義式自由愜意。圖／GUCCI提供

1955年問世的GUCCI馬銜鍊包款，源自品牌創辦人Guccio Gucci先生的創意，他將彼時倫敦上流社會愛用的馬術元素，因而在1953年將馬銜鍊結合在鞋面設計、並在1955年設計在包款上。閃耀的金色不僅象徵了力量、速度，更是上流社會「體面」的展示，時髦、隨性。

肖戰曾在2019年應GUCCI之邀前往米蘭，近日舊地重遊，並拍攝全新Horsebit 1955馬銜鍊包款形象廣告。圖／GUCCI提供

肖戰先是在2019年時應GUCCI之邀前往米蘭，並與Horsebit 1955馬銜鍊包款留下了精彩回憶。本次在攝影師掌鏡下，肖戰展現了有別過往常見的斯文風格，無論是在街頭汽車引擎蓋遙望天際，又或是穿上連帽T恤搭配紅色長大衣在夜間活動，Horsebit 1955馬銜鍊包款都以黑色、紅色或GUCCI經典的GG Logo「老花」紋飾，展現了無分晝夜的行動活力。

GGUCCI Horsebit 1955經典肩背包GG Logo老花款，99,500元。圖／GUCCI提供