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跟著肖戰去旅行？ GUCCI Horsebit 1955包上身潮逛米蘭

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
肖戰曾在2019年應GUCCI之邀前往米蘭，近日舊地重遊，並拍攝全新Horsebit 1955馬銜鍊包款形象廣告。圖／GUCCI提供
肖戰曾在2019年應GUCCI之邀前往米蘭，近日舊地重遊，並拍攝全新Horsebit 1955馬銜鍊包款形象廣告。圖／GUCCI提供

一個城市都有不同的故事，每一趟的舊地重遊、自也能激盪出不同記憶火花。GUCCI近日推出全新Horsebit 1955馬銜鍊包款形象廣告，並邀請品牌大使、中國人氣男星肖戰入鏡，透過多色包款搭配GUCCI 2024春夏時裝，展現義大利風格的自由，更有米蘭這座城市一如GUCCI的時尚與藝術性。

在米蘭街頭時而汽車引擎蓋上仰望天際、時而在高樓放空，讓肖戰演繹了一如米蘭的義式自由愜意。圖／GUCCI提供
在米蘭街頭時而汽車引擎蓋上仰望天際、時而在高樓放空，讓肖戰演繹了一如米蘭的義式自由愜意。圖／GUCCI提供

1955年問世的GUCCI馬銜鍊包款，源自品牌創辦人Guccio Gucci先生的創意，他將彼時倫敦上流社會愛用的馬術元素，因而在1953年將馬銜鍊結合在鞋面設計、並在1955年設計在包款上。閃耀的金色不僅象徵了力量、速度，更是上流社會「體面」的展示，時髦、隨性。

肖戰曾在2019年應GUCCI之邀前往米蘭，近日舊地重遊，並拍攝全新Horsebit 1955馬銜鍊包款形象廣告。圖／GUCCI提供
肖戰曾在2019年應GUCCI之邀前往米蘭，近日舊地重遊，並拍攝全新Horsebit 1955馬銜鍊包款形象廣告。圖／GUCCI提供

肖戰先是在2019年時應GUCCI之邀前往米蘭，並與Horsebit 1955馬銜鍊包款留下了精彩回憶。本次在攝影師掌鏡下，肖戰展現了有別過往常見的斯文風格，無論是在街頭汽車引擎蓋遙望天際，又或是穿上連帽T恤搭配紅色長大衣在夜間活動，Horsebit 1955馬銜鍊包款都以黑色、紅色或GUCCI經典的GG Logo「老花」紋飾，展現了無分晝夜的行動活力。

GGUCCI Horsebit 1955經典肩背包GG Logo老花款，99,500元。圖／GUCCI提供
GGUCCI Horsebit 1955經典肩背包GG Logo老花款，99,500元。圖／GUCCI提供

而隨著Horsebit 1955包款成為亮點，肖戰身上同時也配戴了多款GUCCI時裝或配件，像是鑽翻領駝色罩衫便在領口處運用閃亮水鑽點綴，在保暖的大地色系外帶來吸睛效果，GG經典的老花Logo同時也出現在另一款棒球帽上，遮陽也活力；而由創意總監Sabato De Sarno為GUCCI設計的GUCCI Re-Web運動鞋更是夏日必備的「小白鞋」、並採用厚底設計，全白鞋舌上並有GUCCI經典的綠紅綠Web織帶，以搶眼的色彩組合，為Horsebit 1955馬銜鍊包的新上市和夏日的愉快旅行記憶、輕快暖身。

GUCCI Re-Web小白運動鞋，39,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI Re-Web小白運動鞋，39,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI 水鑽翻領駝色罩衫，16萬3,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI 水鑽翻領駝色罩衫，16萬3,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit 1955經典肩背包紅色款，11萬2,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit 1955經典肩背包紅色款，11萬2,000元。圖／GUCCI提供

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