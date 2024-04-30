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鑽石示愛也能很時髦 超有意義新設計完美融入日常穿搭
鑽石是表達情意，互許終身的首選，除了戒指，也能透過不同的配戴方式，把對彼此所有的相處及回憶，成為時刻陪伴對方的存在。鎮金店旗下的彼愛麗鑽石（Peonia Diamond）以獨家牡丹花88瓣切割技術打造最璀璨的鑽石，結合18K金推出全新AFFINITY縴悅系列，包括戒指、吊墜、耳環以及手鐲等，主鑽懸掛在絲帶扭結的中央，象徵著重視與牽掛，絲帶上的碎鑽則代表緊密纏繞交織的濃烈情感，透過扭結樣式凝結成最優雅動人的信物。
台灣擅長以珠寶寫詩抒愛的藝術家林曉同，則以宇宙中最浪漫的環繞牽引為靈感，推出全新「星環」系列作品，由形狀各異的微型隕石造型顆粒組成，經過細緻打磨雕琢的黃K金，完美表現出星塵隕石微粒的特殊刻面，將星塵隕石的永動圍繞延伸為璀璨閃爍的愛意。戒指以三種K金光芒來定義不同的情感軌跡，更提供大克拉主鑽選擇。系列也同步推出耳環、套鍊、鍊墜、手環，將愛意環繞的無限光環隨身攜帶，為每一個勇敢追求幸福的人吸引更多幸福的能量。
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