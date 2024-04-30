快訊

自撞交流道匝道分隔島！車頭稀爛 駕駛骨折、3歲童意識不清急送醫

逾4543戶摸黑...桃園今第3個行政區停電 台電揭兇手是牠

行政院公布NCC委員提名人選 翁柏宗、陳炳宏任正副主委

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鑽石示愛也能很時髦 超有意義新設計完美融入日常穿搭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列。圖／鎮金店提供
鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列。圖／鎮金店提供

鑽石是表達情意，互許終身的首選，除了戒指，也能透過不同的配戴方式，把對彼此所有的相處及回憶，成為時刻陪伴對方的存在。鎮金店旗下的彼愛麗鑽石（Peonia Diamond）以獨家牡丹花88瓣切割技術打造最璀璨的鑽石，結合18K金推出全新AFFINITY縴悅系列，包括戒指、吊墜、耳環以及手鐲等，主鑽懸掛在絲帶扭結的中央，象徵著重視與牽掛，絲帶上的碎鑽則代表緊密纏繞交織的濃烈情感，透過扭結樣式凝結成最優雅動人的信物。

鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列。圖／鎮金店提供
鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列。圖／鎮金店提供

台灣擅長以珠寶寫詩抒愛的藝術家林曉同，則以宇宙中最浪漫的環繞牽引為靈感，推出全新「星環」系列作品，由形狀各異的微型隕石造型顆粒組成，經過細緻打磨雕琢的黃K金，完美表現出星塵隕石微粒的特殊刻面，將星塵隕石的永動圍繞延伸為璀璨閃爍的愛意。戒指以三種K金光芒來定義不同的情感軌跡，更提供大克拉主鑽選擇。系列也同步推出耳環、套鍊、鍊墜、手環，將愛意環繞的無限光環隨身攜帶，為每一個勇敢追求幸福的人吸引更多幸福的能量。

林曉同「星環」單戒由形狀各異的微型隕石造型顆粒組成，疊戴時隕石顆粒之間相互切合，如同找到命中註定的契合。圖／林曉同珠寶提供
林曉同「星環」單戒由形狀各異的微型隕石造型顆粒組成，疊戴時隕石顆粒之間相互切合，如同找到命中註定的契合。圖／林曉同珠寶提供
林曉同「星環」系列戒指，20,000元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同「星環」系列戒指，20,000元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同「星環」系列，戒指可單獨配戴也可隨性帥氣組合，20,000元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同「星環」系列，戒指可單獨配戴也可隨性帥氣組合，20,000元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同「星環」系列鑽戒，價格店洽。圖／林曉同珠寶提供
林曉同「星環」系列鑽戒，價格店洽。圖／林曉同珠寶提供
林曉同「星環」系列耳環，26,800元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同「星環」系列耳環，26,800元起。圖／林曉同珠寶提供
鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列耳環結造型，68,800元起。圖／鎮金店提供
鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列耳環結造型，68,800元起。圖／鎮金店提供
鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列耳環結造型紅金款，28,800元起。圖／鎮金店提供
鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列耳環結造型紅金款，28,800元起。圖／鎮金店提供
鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列鑽戒結造型紅金款，31,200元起。圖／鎮金店提供
鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列鑽戒結造型紅金款，31,200元起。圖／鎮金店提供
鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列項鍊紅金款，36,800元起。圖／鎮金店提供
鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列項鍊紅金款，36,800元起。圖／鎮金店提供
林曉同「星環」系列手環，75,600元。圖／林曉同珠寶提供
林曉同「星環」系列手環，75,600元。圖／林曉同珠寶提供
林曉同「星環」系列鍊墜，38,600元。圖／林曉同珠寶提供
林曉同「星環」系列鍊墜，38,600元。圖／林曉同珠寶提供
鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列C型吊墜悅造型，69,800元起。圖／鎮金店提供
鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列C型吊墜悅造型，69,800元起。圖／鎮金店提供
鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列手環，18萬1,800元起。圖／鎮金店提供
鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列手環，18萬1,800元起。圖／鎮金店提供
鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列鑽戒單結造型，10萬6,800元起。圖／鎮金店提供
鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列鑽戒單結造型，10萬6,800元起。圖／鎮金店提供

戒指 珠寶 鑽石

延伸閱讀

跳蚤商店無法寄賣百萬鋼琴鑽石 女失控持剪刀傷人挨告

Chopard蕭邦凝聚奢華工藝，致敬永恆女性魅力

林心如、鳳小岳、張軒睿齊聚鑽石塔 站台FRED珠寶開幕

母親節用餐抽鑽石！FRIDAYS、德州鮮切牛排用力寵媽

相關新聞

鑽石示愛也能很時髦 超有意義新設計完美融入日常穿搭

鑽石是表達情意，互許終身的首選，除了戒指，也能透過不同的配戴方式，把對彼此所有的相處及回憶，成為時刻陪伴對方的存在。鎮金...

聯名餐點+滿滿週邊 頂呱呱化身「轉身史萊姆餐廳」

連鎖速食「頂呱呱」為慶祝50週年，首次跨界合作熱門動畫「關於我轉生變成史萊姆這檔事」，打造期間限定「轉生史萊姆主題餐廳」...

女團BABYMONSTER就是威！ 詮釋adidas Originals限定鞋秒成搶手貨

出道不到半年，即將於六月來台開唱的韓國新女團BABYMONSTER帶著高人氣與攻克各大音樂串流平台，收穫了「怪物新人」封號。看好BABYMONSTER後續潛力，adidas Originals亦宣布攜手合作，並請她們詮釋限定配色GAZELLE鞋形象大片，俏皮可愛又有活力感，讓人很難不被感染歡愉的氛圍。

早上六點就來排！ 李俊昊粉絲擠爆PIAGET台北101精品店

瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）今日正式為品牌台北101精品概念店重新改裝開幕。店上共帶來頂級珠寶、2024新品...

vacanza首間永續概念店進駐京站 7天限定飾品舊換新

京站時尚廣場5月1日迎來飾品品牌vacanza，以永續環保理念推出全新支線vacanza park，獨家進駐京站B1，成...

早秋包包來了！FERRAGAMO編織度假必備 Dior包都變迷你

早秋系列陸續上市，FERRAGAMO發表2024早秋系列以及由英國攝影師Harley Weir拍攝的形象廣告，遊走於幻想...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。