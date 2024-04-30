鑽石示愛也能很時髦 超有意義新設計完美融入日常穿搭

鑽石是表達情意，互許終身的首選，除了戒指，也能透過不同的配戴方式，把對彼此所有的相處及回憶，成為時刻陪伴對方的存在。鎮金店旗下的彼愛麗鑽石（Peonia Diamond）以獨家牡丹花88瓣切割技術打造最璀璨的鑽石，結合18K金推出全新AFFINITY縴悅系列，包括戒指、吊墜、耳環以及手鐲等，主鑽懸掛在絲帶扭結的中央，象徵著重視與牽掛，絲帶上的碎鑽則代表緊密纏繞交織的濃烈情感，透過扭結樣式凝結成最優雅動人的信物。

鎮金店Peonia Diamond彼愛麗鑽石全新AFFINITY縴悅系列。圖／鎮金店提供