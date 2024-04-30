早秋包包來了！FERRAGAMO編織度假必備 Dior包都變迷你

早秋系列陸續上市，FERRAGAMO發表2024早秋系列以及由英國攝影師Harley Weir拍攝的形象廣告，遊走於幻想和現實之間，「我希望此系列休閒舒適之餘又充滿活力。」創意總監 Maximilian Davis說。

FERRAGAMO 2024早秋系列的形象廣告。圖／FERRAGAMO提供

此系列保留著FERRAGAMO的當代設計元素，同時將品牌的歷史交織在其中。充滿度假感的拉菲草（Raffia）編織成帶皮革襯裡的編織托特包和鏤空手提包，並裝飾穆勒鞋的鞋面，刺繡還飾有已故未來主義派藝術家Lucio Venna在1920年代末為品牌設計的原創圖案。 標誌性的FERRAGAMO芭蕾舞鞋亦調整比例，鞋楦和鞋頭更為修長。FERRAGAMO HUG手提包除了推出編織款，亦有粉嫩色調與雙色包的選擇，為假期的休閒穿搭增添豐富的亮點。

DIOR 2024早秋時裝系列形象廣告。圖／DIOR提供

Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri創作的Dior 2024早秋系列女裝與形象廣告，均以活躍於50年代好萊塢影壇的德裔女伶Marlene Dietrich為靈感女神，重現其標誌性的優雅氣息與雋永且揉合男性氣息的女性風格輪廓穿著。自及膝鉛筆裙到鑲飾蕾絲的洋裝，若隱若現地展出內搭，取材自建築風格剪裁的夾克、打褶寬褲與襯裡大衣都是設計特色。

DIOR 2024早秋時裝系列形象廣告。圖／DIOR提供