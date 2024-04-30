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碳費仍難產！第3次審議會5月7日召開 分析鄰近國碳定價

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
第3次碳費費率審議會將於5月7日召開。聯合報系資料照
第3次碳費費率審議會將於5月7日召開。聯合報系資料照

環境部昨預告與碳費相關3子法，並預估下一次碳費審議會將於5月10日前召開，而本屆碳費審議會委員則透露，第3次碳費審議會將於下周二（5月7日）召開。

碳費審議會委員、地球公民基金會資深志工林彥廷表示，昨天收到環境部通知，將於5月7日召開第3次審議會。

昨天環境部預告碳費3子法，林彥廷認為，給予高碳洩漏事業優惠費率及2折優惠很不合理，不僅對減碳沒有幫助，還會折損台灣氣候政策效力，會議中會針對碳費3子法提出建議。

環境部原訂今年第1季制定碳費費率，但昨天才預告與碳費相關的3個子法，後續還需等2個月預告期，林彥廷坦言，第3次審議會多會針對子法草案，難以討論碳費費率，但仍重申，認為碳費應以500元以上起徵，若肉除優惠費率後也不應低於300元。

環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，第3次審議會主要會向委員說明亞洲鄰近國家包含日本、韓國、新加坡的碳定價制度，以及我國的相關配套措施，也會討論碳費子法包含收費辦法、收費公式等。

環境部 碳費

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