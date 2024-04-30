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全家便利商店限時推「繳稅季荷包應援3招」：鮮食免費增量、消費滿額贈、豪省百元專區

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
繳稅季全家便利商店推荷包應援3招：鮮食免費增量、消費滿額贈、豪省百元專區。圖／全家便利商店提供
繳稅季全家便利商店推荷包應援3招：鮮食免費增量、消費滿額贈、豪省百元專區。圖／全家便利商店提供

繳稅季即將到來，為應援民眾荷包，全家便利商店5月1日起以「鮮食免費增量、消費滿額贈、豪省百元專區」3招，從實體店舖到線上購物渠道，讓消費者在繳稅季感受滿滿小確幸。「全家」繼去年推出「35%增量大回饋」活動，獲得消費者熱烈迴響，此次再度集結主食、麵包、甜點、冷藏雞胸肉等14款熱銷鮮食，分別於5月1日、5月8日、5月15日推出驚喜品項，通通加量不加價，首波推薦增量商品「炭香燒豚飯」，將表面雙色起司直接撲滿增加4倍；另有一手難以掌握的「菠蘿麵包」，以整體35%等比例放大，只需28元，超激省；後續更有「蒜炒橄欖油腿排義大利麵」、「鮮乳脆皮泡芙」、「大口美式牛肉堡飯糰」、「椰香葡萄麵包」、「雙重芝士條」，以及冷藏袋裝雞柳條與雞胸肉等，每周限量發售。

「全家」去年推出日本全家廣受好評的鮮食增量回饋活動，吸引台灣消費者熱議，社群論壇有多篇爆紅討論文串，並帶動相關品類銷售對比前期成長超過3成。適逢繳稅季，「全家」再推出「加量35%不加價」活動，精選橫跨主食、飯糰、甜點、麵包與冷藏雞胸肉等熱銷品類，分別於5月1日、5月8日、5月15日陸續推出14款熱銷明星鮮食商品增量規格，加量不加價免費升級。

「加量35%不加價」活動5月1日首波推薦主食類長銷商品「炭香燒豚飯」，將上層雙色起司絲增量4倍，誘人起司鋪滿餐盒，搭配高溫炙烤的豬五花，療癒牽絲超滿足，售價85元；運動應援系列「美式雞丁餐盒」蛋白質含量再提升，將豆腐增加2片、蔬菜焗蛋增加1片，售價95元；經典「菠蘿麵包」整體直接放大35%，售價28元，超值又飽足。還有袋裝冷藏「黑胡椒蒜味雞柳條」、「藻鹽鮮嫩雞柳條」、「鐵板黑胡椒嫩雞胸」與「泰式香檸嫩雞胸」整體增量35%，期間限定推出，加量不加價。

5月8日則推出超人氣甜點minimore「鮮乳脆皮泡芙」增量版，將泡芙整體放大35%，使用鮮乳坊桂芳牧場的鮮乳內餡，一口咬下更酥脆爆漿，售價45元；uno pasta人氣口味「蒜炒橄欖油義大利麵」，將烤蒜香胡椒雞腿排增加2片，售價99元。5月15日再推出牛肉排增加1塊的「大口美式牛肉堡飯糰」，以及放大35%的「椰香葡萄麵包」、「雙重芝士條」、「古早味香滷嫩雞胸」、「秘香椒麻嫩雞胸」。

此外，「全家」更推出消費滿額贈活動，5月1日至5月31日至「全家」實體店舖使用玉山信用卡，單筆消費滿3千元即可獲FMC超柔衛生紙一串，不論一般消費或繳稅滿額皆適用。

全盈+PAY也於5月享有多重優惠，包含5月1日至5月14日推出集章趣，使用全盈+PAY消費滿200元贈一章，集滿3章贈66元紅利金；另「隨買跨店取」5月1日至5月14日使用全盈+PAY支付可享Let’s Café大杯單品美式咖啡買1送1優惠，5月6日至5月9日再享Fami!ce霜淇淋買2送1、茶葉蛋50顆550元。

「全家行動購」則推出「百元專區」，集結超過千項百元內商品，囊括冷凍食品、泡麵零食、日用品等，提供消費者精打細算的多元選擇。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

繳稅季荷包應援，「全家行動購」推出百元專區，千項美食日用最低19元起。圖／全家便利商店提供
繳稅季荷包應援，「全家行動購」推出百元專區，千項美食日用最低19元起。圖／全家便利商店提供
全家便利商店5月8日將推出「鮮乳脆皮泡芙」增量版，將泡芙整體放大35%；uno pasta「蒜炒橄欖油義大利麵」，將烤蒜香胡椒雞腿排增加2片。圖／全家便利商店提供
全家便利商店5月8日將推出「鮮乳脆皮泡芙」增量版，將泡芙整體放大35%；uno pasta「蒜炒橄欖油義大利麵」，將烤蒜香胡椒雞腿排增加2片。圖／全家便利商店提供
全家便利商店5月1日增量鮮食推出4倍起司「炭香燒豚飯」；「菠蘿麵包」以整體35%等比例放大，只需28元；「美式雞丁餐盒」將豆腐、蔬菜焗蛋增量，是健身族首選。圖／全家便利商店提供
全家便利商店5月1日增量鮮食推出4倍起司「炭香燒豚飯」；「菠蘿麵包」以整體35%等比例放大，只需28元；「美式雞丁餐盒」將豆腐、蔬菜焗蛋增量，是健身族首選。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度集結主食、麵包、甜點、冷藏雞胸肉等14款熱銷鮮食，5月1日起連續3周推出驚喜品項，通通加量不加價。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度集結主食、麵包、甜點、冷藏雞胸肉等14款熱銷鮮食，5月1日起連續3周推出驚喜品項，通通加量不加價。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」限時推出「百元專區」，集結超過千項百元內商品，囊括冷凍食品、泡麵零食、日用品等。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」限時推出「百元專區」，集結超過千項百元內商品，囊括冷凍食品、泡麵零食、日用品等。圖／全家便利商店提供
全家便利商店5月15日將推出牛肉排增加1塊的「大口美式牛肉堡飯糰」，以及放大35%的「椰香葡萄麵包」、「雙重芝士條」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店5月15日將推出牛肉排增加1塊的「大口美式牛肉堡飯糰」，以及放大35%的「椰香葡萄麵包」、「雙重芝士條」。圖／全家便利商店提供
5月1日至5月31日至全家便利商店實體店舖使用玉山信用卡，單筆消費滿3千元即可獲FMC超柔衛生紙一串，不論一般消費或繳稅滿額皆適用。圖／全家便利商店提供
5月1日至5月31日至全家便利商店實體店舖使用玉山信用卡，單筆消費滿3千元即可獲FMC超柔衛生紙一串，不論一般消費或繳稅滿額皆適用。圖／全家便利商店提供

售價 消費者 麵包

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