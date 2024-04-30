超市量販消暑新冰報到 全聯小時達1日快閃滿千折151元

還沒夏天氣溫已經熱到要融化，全聯、大潤發、愛買量販今夏再推多款新冰品，攜手名店聯名，還有外型就超吸引人的點心級新品，讓大家消暑一夏。5月1日勞動節慰勞辛苦上班族，全聯小時達推出1日快閃優惠，滿千元輸入折扣碼「LABORDAY」折151元。

全聯即日起至5月9日「新冰報到」指定品項8折起，超過30款獨家新品，集結台、日、韓、美系品牌，有南霸天「蜷尾家」、手搖飲名店「CoCo都可」、生乳捲始祖「亞尼克」和米其林餐廳「點水樓」，還有日韓系大勢品牌「明治」、「四葉乳業」、「樂天」、「賓格瑞」等祭出一系列清爽水果冰和濃郁大人系冰款。經典不敗的哈根達斯品脫同步下殺祭出優惠，還一口氣推出迷你杯、迷你雪糕等獨家商品。

不想出門曬太陽，就讓全聯小時達一鍵送到家，5月3日至5月5日祭出專屬「立夏吃冰趣」優惠，結帳金額滿1,200元，輸入折扣碼「SUMMER12」折120元，等於單筆打9折。全聯分批取同步歡慶「新冰報到」，滿299元再贈300福利點。

大潤發同步推出「冰瘋趣」活動，集結近400款各國冰品，並觀察消費者偏愛水果口味、聯名冰品、特殊冰品、迷你冰等4大種類，引進超過100款的特色新品，除有優惠折購價，更推出指定商品買就送發幣、滿件送發幣等活動，特別推薦獨家Picard系列冰品，滿足獨特風味愛好者需求。