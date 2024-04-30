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超市量販消暑新冰報到 全聯小時達1日快閃滿千折151元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯新冰報到，台日韓美推出超過30款獨家冰品。圖／全聯福利中心提供
全聯新冰報到，台日韓美推出超過30款獨家冰品。圖／全聯福利中心提供

還沒夏天氣溫已經熱到要融化，全聯、大潤發、愛買量販今夏再推多款新冰品，攜手名店聯名，還有外型就超吸引人的點心級新品，讓大家消暑一夏。5月1日勞動節慰勞辛苦上班族，全聯小時達推出1日快閃優惠，滿千元輸入折扣碼「LABORDAY」折151元。

全聯即日起至5月9日「新冰報到」指定品項8折起，超過30款獨家新品，集結台、日、韓、美系品牌，有南霸天「蜷尾家」、手搖飲名店「CoCo都可」、生乳捲始祖「亞尼克」和米其林餐廳「點水樓」，還有日韓系大勢品牌「明治」、「四葉乳業」、「樂天」、「賓格瑞」等祭出一系列清爽水果冰和濃郁大人系冰款。經典不敗的哈根達斯品脫同步下殺祭出優惠，還一口氣推出迷你杯、迷你雪糕等獨家商品。

不想出門曬太陽，就讓全聯小時達一鍵送到家，5月3日至5月5日祭出專屬「立夏吃冰趣」優惠，結帳金額滿1,200元，輸入折扣碼「SUMMER12」折120元，等於單筆打9折。全聯分批取同步歡慶「新冰報到」，滿299元再贈300福利點。

大潤發同步推出「冰瘋趣」活動，集結近400款各國冰品，並觀察消費者偏愛水果口味、聯名冰品、特殊冰品、迷你冰等4大種類，引進超過100款的特色新品，除有優惠折購價，更推出指定商品買就送發幣、滿件送發幣等活動，特別推薦獨家Picard系列冰品，滿足獨特風味愛好者需求。

另外，愛買量販今夏亦引進40款美味新冰品，款式除了冰棒、冰淇淋外，今年多了一些點心系等級的冰品問世，全手工製作的窯烤山寨村三文治冰淇淋蛋糕，一口氣推出經典焦糖、黑岩巧克力、黑糖奶凍及牛奶奶凍4種口味，5月7日前特價79元，還有適合當飯後小點心的麻糬冰淇淋，包括樂天雪見大福麻糬系列、杜老爺臻心Q大福系列推出玫瑰鹽焦糖布蕾、日本抹茶草莓和法式栗子卡士達3種新口味，為喜愛嚐鮮的民眾打造層次豐富的冰淇淋小點。

夏季新冰報到，今夏麻糬冰淇淋為大勢商品，適合飯後品嚐。圖／愛買量販提供
夏季新冰報到，今夏麻糬冰淇淋為大勢商品，適合飯後品嚐。圖／愛買量販提供
窯烤山寨村三文治冰淇淋蛋糕系列。圖／愛買量販提供
窯烤山寨村三文治冰淇淋蛋糕系列。圖／愛買量販提供
除了各式冰品，還有牛奶、巧克力風味甜筒，以及酥酥脆脆的摩納餅，預計將在6月底檔期接力販售。圖／全聯福利中心提供
除了各式冰品，還有牛奶、巧克力風味甜筒，以及酥酥脆脆的摩納餅，預計將在6月底檔期接力販售。圖／全聯福利中心提供

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