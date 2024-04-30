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1日限定！台中人氣橘醬爆炸蛤蜊義大利麵10元吃得到

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「HUN混」以招牌橘醬的色系，設計全新CI。此為一中店。圖／尊鴻餐飲提供
「HUN混」以招牌橘醬的色系，設計全新CI。此為一中店。圖／尊鴻餐飲提供

尊鴻餐飲深耕台中餐飲市場，2014年初創的「HUN混」一中店，以「橘醬爆炸蛤蠣義大利麵」爆紅，打響台中義大利麵市場，至今已銷售破百萬份，可疊成5座臺北101；今年逢滿10週年，為回饋忠實粉絲，祭出多項優惠。即日起至5月19日，「HUN混」一中店、逢甲店推出期間限定夾娃娃機任你夾；更於5月10日當天，一中店及逢甲店各提供限量100份的10元「橘醬爆炸蛤蜊義大利麵」，數量有限，售完為止。

為重拾十年來的記憶，這次「HUN混」以「HUN，the next TEN 十年一刻」為主題，邀請顧客們見證「HUN混」一路成熟的歷練與蛻變，一中店與逢甲店自即日起至5月19日，推出用餐消費滿799元體驗限定夾娃娃機任你夾活動，拍照打卡上傳IG限時動態並Tag @hunxtaiwan，可以再免費體驗一次；獎項除現金折價券、各項週邊商品等，更包含「橘醬爆炸蛤蠣麵」免費招待一年份。

「橘醬爆炸蛤蜊義大利麵」的黃金招牌橘醬，以茄紅醬與白醬完美比例調製而成，微酸爽口的茄紅醬與甜濃奶香的白醬完美中和，加上鮮香甜美的爆量蛤蜊，平價且不手軟的份量，更獲得學生族群的喜愛，10年來賣出將近50萬份，平均每5個台中市民，就有1個人吃過「橘醬爆炸蛤蜊義大利麵」。

這次「HUN混」一中店及逢甲店，將於5月10日當天，各推出限量100份當日限定10元「橘醬爆炸蛤蜊義大利麵」，邀請顧客共同慶祝十週年的感動與喜悅。

即日起至5月19日，「HUN混」一中店、逢甲店推出期間限定夾娃娃機任你夾。圖／尊鴻餐飲提供
即日起至5月19日，「HUN混」一中店、逢甲店推出期間限定夾娃娃機任你夾。圖／尊鴻餐飲提供
橘醬爆炸蛤蜊義大利麵。圖／尊鴻餐飲提供
橘醬爆炸蛤蜊義大利麵。圖／尊鴻餐飲提供

夾娃娃機 爆炸 義大利

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