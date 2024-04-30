整理包／4大超商「五一勞動節限時優惠」快筆記！咖啡、茶飲、思樂冰都入列

迎接「五一勞動節」，雖然沒有連假，4大超商同樣祭出多項限時優惠，咖啡、茶飲、霜淇淋、零食都入列，犒賞廣大勞工和上班族。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN門市即日起至5月1日精選CITY系列、思樂冰、霜淇淋、包裝飲料、泡麵、巧克力等，推出指定品項買1送1、買2送1、買1送2超值優惠，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡買1送1、CITY CAFE特大杯拿鐵買2送1、CITY TEA冰淇淋紅茶買1送1、CITY TEA經典純奶茶買1送1、CITY PRIMA大杯精品拿鐵買2送1、霜淇淋全口味買1送1、思樂冰大杯全口味買1送1、悅氏Light鹼性水PET720買1送1、雀巢奇巧威化巧克力買1送1、韓國不倒翁頂級金炸醬拉麵買1送1、不倒翁蔥燒牛肉風味碗麵6入組買1送2等。即日起至5月1日CITY PEARL全品項同價位任選買1送1。

「OPENPOINT行動隨時取」5月1日「CITY PRIMA精品會員日」當天限定推出CITY PRIMA大杯精品美式咖啡（冰／熱）買7送7，限量4萬組；CITY PRIMA大杯精品拿鐵（冰／熱）買7送4，限量2萬組；CITY PRIMA中杯精品美式咖啡（冰／熱）買7送7，限量4萬組；CITY PRIMA中杯精品拿鐵（冰／熱）買7送4，限量2萬組；CITY PRIMA精品燕麥拿鐵2杯120元，限量2萬組。

●全家便利商店

全家便利商店APP「隨買跨店取」5月1日單日限定推出「私品茶搖搖茶吧」65元系列2杯特價88元，當天上午10點開賣，每會員限購2組，兌換期限至6月30日，售完為止。每月1日為全盈會員好康日，5月1日上午10點「隨買跨店取」推出單日限定優惠，Let’s Café特濃美式咖啡買3送3、Let’s Café特濃拿鐵買3送3，每會員限購1組、限用全盈+PAY支付，兌換期限至8月31日，售完為止。

此外，全家便利商店門市5月1日至5月14日推出白蘭氏雙認證雞精買1送1，2件只要59元。

●萊爾富

萊爾富門市5月1日至5月3日限時3天推出Hi café大杯特濃美式咖啡（售價55元）與特濃拿鐵咖啡（售價65元）同品項不限冰熱買1送1。

除了現煮咖啡優惠之外，萊爾富門市即日起至5月3日也推出多款指定人氣糖果、巧克力、能量飲等下殺5折起，像是立夢道明寺紫蘇味戀愛挑戰超酸糖買1送1；Kitkat草莓味／草莓蛋糕風味威化餅（單件售價159元）可享特價99元，相當於6.2折。5月1日至5月28日還有指定奶茶特價49元，品項包含特大杯泰式奶茶、特大杯紅茶拿鐵、特大杯黑糖珍珠奶茶、大杯草莓風味茶歐蕾。

●OKmart

OKmart門市於5月1日至5月3日推出OKCAFE大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式咖啡／拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送1優惠；此外，5月1日至5月3日OKmall雲端商城也推出咖啡優惠活動，大杯冰熱美式咖啡／拿鐵可享同品項買6杯送3杯、買20杯送12杯，再贈送380點。

此外，OKCAFE與可口可樂旗下的OOHA攜手合作，推出「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，結合OKCAFE莊園級美式咖啡與人氣口味氣泡飲，售價65元，即日起至5月29日可享單杯限時優惠價49元。