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foodpanda勞動節限定快閃放送 輸碼搶優惠最高折510元
迎接廣大勞工最愛的節日，foodpanda祭出1日限定優惠，消費滿額最高可現折510元，快樂在家當一天躺平族。五一沒有放假的朋友也不用難過，今年勞動節適逢星期三，foodpanda超級會員日pandapro會員訂購肯德基滿額不用優惠碼即享7折優惠，把握時機點起來。
5月1日早上11點起，輸入優惠碼「五一五腦搶」，即可隨機獲得1組優惠，最高現折510元，隨機優惠包含美食外送或外帶自取滿1,499元折510元、滿279元現折51元，或是獲得51張滿5元現折1元的優惠券。
除此之外，foodpanda 5月優惠給不停，訂購美食外送滿額輸入優惠碼「五腦吃飯飯」即可享5次8.5折，下訂漢堡王指定餐點還能享買1送1、星巴克冰美式咖啡、冰那堤指定大小享2杯5折。超級會員日Super Pro Day於5月各週更祭出路易莎、麥當勞、達美樂、天仁茗茶等熱門品牌滿額7折優惠，加入pandapro優惠享更多。
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