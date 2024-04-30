foodpanda勞動節限定快閃放送 輸碼搶優惠最高折510元

在去年（2023）為了慶祝品牌創立40周年，CASIO旗下的G-SHOCK於頂級MR-G系列中，首度推出全金屬材質的FROGMAN蛙人潛水表，迅速售罄。於是在夏天來臨之際，G-SHOCK再度以相同頂規搭配招牌紅色，打造全新「蛙王」MR-G系列FROGMAN腕表。

2024-04-30 13:27