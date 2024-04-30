日本狂銷5億瓶 ！原裝罐裝調酒「麒麟特製」登陸台灣

台灣麒麟KIRIN引進自2021年起在日本創下5億瓶驚人銷售佳績的酒精濃度9%罐裝調酒「麒麟特製」，兩款口味「檸檬沙瓦」與「葡萄風味沙瓦」以日本原裝進口的方式登陸台灣，更邀請在台劇《華麗計程車行》中表現亮點的演員曹佑寧擔任品牌大使，將純正的日本風味帶到台灣消費者的口中。

市場調查發現，日本消費者對於9%酒精濃度的罐裝調酒有著極高的喜愛度，其中「麒麟特製」更以其獨特口感和風味，在日本市場被譽為「奇蹟」調酒，台灣人的口味與日本相似，台灣麒麟KIRIN相信「麒麟特製」，也能深獲台灣消費者喜愛。

「麒麟特製」最大的特色在於雖然為9%的高酒精濃度，但卻沒有過重的酒精味，主打好入喉、多層次的平衡口感；其中「檸檬沙瓦」口味在日本獲得眾多消費者支持，更在2022年榮登日本銷售排行榜TOP5。

曹佑寧表示，排戲工作繁忙，平時想放鬆心情時，他的首選就是KIRIN，尤其對這次在台灣新上市的「麒麟特製檸檬沙瓦」情有獨鍾。「麒麟特製」釀造過程中需加入多種柑橘，並耗時長達12小時的熬煮，深深對日本人的精細程度感到敬佩，身為演員的他對「麒麟特製」的製程和排戲演戲，都是需要下功夫時間的相同之處感同身受，因此特別開心能夠擔任「麒麟特製」的品牌大使，推廣給更多喜愛特調酒類的消費者們。