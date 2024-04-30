IKEA也賣夜市小吃！香腸米堡上市，加碼焦糖霜淇淋想吃

台灣夜市小吃，也在IKEA能吃到！IKEA推出五月美食新品，其中台灣夜市小吃有了新風貌，開創出「香腸米堡」，許多人手一支的霜淇淋，推出「焦糖蛋塔風味霜淇淋」，另外還有中多香烤系列與清爽系列，還有植物肉相關美食。

台灣人到夜市，許多人必吃大腸包小腸，IKEA從中找到靈感，首度推出將香腸結合米漢堡的「香腸米堡」，在米飯之中加入紅蔥酥、金勾蝦米、香菇素蠔油、料理米酒、紅蔥油等拌炒，製作成兩片米堡，夾入香腸，單個只要69元。

而熱門的蛋塔口味，也能變成霜淇淋，新推出焦糖蛋塔風味霜淇淋，結合雞蛋與牛奶焦糖醬，一吃就是幸福感爆表。

5月正是野餐的好時機，首推燒烤羊排佐法式芥末籽醬，經過高溫燒烤的羊排，搭配洋蔥、紅甜椒、芋頭、南瓜、雪白菇、秀珍菇等多種蔬菜，可以吃到肉類與蔬菜；另款咖哩烤半雞，採用國產半雞，經過咖哩辛香料醃漬，還能搭配和風炒飯，就能吃很飽，即日起至5月31日，卡友特價250元。夏天必吃開胃的沙拉，推出白蝦沙拉佐千島醬，有著酸甜口感。