喝咖啡 抽饗食天堂、這一鍋餐券！85℃於5/6第2杯25元

85℃在5/6推出「咖啡分享日」，全台門市大杯咖啡系列第二杯特價25元，換算下來折扣約63折。此外，5月的周五咖啡日、中大杯咖啡第二杯半價還有加碼活動，每周五5/3、5/10、5/17、5/24、5/31，85 Cafe APP註冊會員在門市單筆一次購買兩張(含)以上咖啡寄杯卡，結帳時報會員電話，就能自動抽這一鍋雙人套餐、饗食天堂假日晚餐券等，共52名，總價值近十萬元。

咖啡控快筆記，5/6咖啡分享日，85℃推出大杯咖啡系列第二杯特價只要25元，15款咖啡皆可享優惠。以香草風味拿鐵為例，大杯原價99元，第二杯特價25元，兩杯現省74元，相當於63折，活動限同品項，不限冰熱，現購現取每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主，外送與電話訂購無此優惠。

5月份還有好咖會員專屬限定的抽獎活動，周五咖啡日中大杯咖啡第二杯半價，85 Cafe APP註冊會員只要在每周五5/3、5/10、5/17、5/24、5/31，在門市單筆一次購買兩張(含)以上咖啡寄杯卡，結帳時報會員電話，即可自動參加抽獎，總共抽52位幸運兒，獎品為市價近十萬元餐券。

獎項包括這一鍋雙人套餐券(市價1,680元)，抽32人、每人一張，另外還有饗食天堂假日晚餐券(市價1,130元)，抽20人、每人兩張，每消費一筆就可獲得一次抽獎機會，消費越多筆中獎機會越大，6/3會在85℃官方粉絲專頁公布中獎名單。