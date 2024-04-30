持任一繳稅單據、敘日Buffet第2人半價！5月底前享優惠

美國設計師品牌Thom Browne可說是韓國時裝劇中男主角御用精品，無論是朱智勳、車銀優、任時完，以及因為「淚之女王」反派角色引起高度討論的朴成焄都曾穿過品牌服飾，凸顯挺拔身形與霸氣。而在近期Thom Browne更帶來訂製服務，讓台灣消費者也能體驗如明星般的待遇！

2024-04-30 11:29