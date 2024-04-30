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持任一繳稅單據、敘日Buffet第2人半價！5月底前享優惠
又到了一年一度的5月繳稅季，南港超人氣Buffet敘日全日餐廳，將於5月推出限定優惠「繳稅不心碎」活動，自5月1日起至5月31日，平日午餐餐期至敘日全日餐廳用餐，雙人同行並持今年度任一繳稅單據，包括4月牌照稅繳款書、5月房屋稅繳款書、112年所得稅額試算通知書等，即享第二人餐費半價優惠。可暢饗百道異國美饌、本季主題「泰好味」經典泰菜，以及平日加碼暢饗北海道生食級干貝、燒烤牡蠣吃到飽。
坐落於南港車站四鐵共構、到站即達的敘日全日餐廳，除多款道地異國料理與澎湃奢華海鮮餐檯外，每季亦推出全新主題餐檯，本季期間限定主題「泰好味」，讓泰菜的鹹香酸辣刺激味蕾、清爽開胃，包含必吃經典泰菜冬蔭功酸辣海鮮湯、芭達雅海鮮炒飯、泰式風味涼拌菜餚等。另外，還有主廚推薦必吃異國美饌：地中海紅酒燉牛舌、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉等，以及加碼再升級澎湃海鮮餐檯。
此外，平日午餐也能暢吃北海道生食級干貝與燒烤牡蠣等鮮甜美味、暢飲清爽柏克金啤酒與各式飲品、品嘗經典烈日鬆餅與DIY手作提拉米蘇等多樣甜點無限暢吃。（禁止車駕．飲酒過量．有害健康）
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