Pierre Hermé Ｘ台北晶華「心型馬卡龍蛋糕」全台獨賣

5月迎來感恩喜悅的母親節，各樣甜蜜禮陸續登場，其中，最具話題的莫過法國甜點傳奇Pierre Hermé攜手台北晶華，限量推出全台獨賣的經典之作—「ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕」，華麗、典雅、味美。此外，還有嚴選友善非籠飼雞蛋、打造經典不敗的「侯爵夫人蛋糕」，以及全新推出的冠軍蛋糕「莓開眼笑．開心果草莓慕斯」，以各種美好滋味傳遞心意，與家人們共度美好佳節。

引爆母親節蛋糕話題、「甜點界的畢卡索」Pierre Hermé與晶華酒店合作推出的「ISPAHAN 心型馬卡龍蛋糕」，因應母親節的意象、打造出愛心造型，經典的Ispahan玫瑰覆盆子荔枝口味，是Pierre Hermé 品嘗東歐保加利亞特色小吃後得到的靈感，杏仁蛋白餅是覆盆子和玫瑰花的結合，絲滑綿密的夾心則是由玫瑰、覆盆子、荔枝和奶油交織而成，荔枝的蜜香加上覆盆子酸香令味蕾驚艷，入口後尾韻所透出的玫瑰花香則讓人回味再三。即日起，於「晶華美食到你家」開放預購，下載「晶華會」APP成為會員再享現折400元，每組優惠價2,580元。

此外，晶華酒店點心房也以風靡歐洲數世紀的法國路易王朝第一美女—龐畢度侯爵夫人為謬斯女神，而打造的3D造型蛋糕「Marquise侯爵夫人」，蛋糕體採用經典瑪德蓮蛋糕的作法，裹上以清爽不膩口的檸檬奶油霜做成的華麗裙襬，再點綴以彩色翻糖製成的朵朵繽紛花卉，最後與獨家自法國空運來台的侯爵夫人人偶模型結合，充滿雍容感及母親優雅氣質的糕點，散發甜蜜誘人的香氣，每個售價1,980元。