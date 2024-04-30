Pierre Hermé Ｘ台北晶華「心型馬卡龍蛋糕」全台獨賣
5月迎來感恩喜悅的母親節，各樣甜蜜禮陸續登場，其中，最具話題的莫過法國甜點傳奇Pierre Hermé攜手台北晶華，限量推出全台獨賣的經典之作—「ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕」，華麗、典雅、味美。此外，還有嚴選友善非籠飼雞蛋、打造經典不敗的「侯爵夫人蛋糕」，以及全新推出的冠軍蛋糕「莓開眼笑．開心果草莓慕斯」，以各種美好滋味傳遞心意，與家人們共度美好佳節。
引爆母親節蛋糕話題、「甜點界的畢卡索」Pierre Hermé與晶華酒店合作推出的「ISPAHAN 心型馬卡龍蛋糕」，因應母親節的意象、打造出愛心造型，經典的Ispahan玫瑰覆盆子荔枝口味，是Pierre Hermé 品嘗東歐保加利亞特色小吃後得到的靈感，杏仁蛋白餅是覆盆子和玫瑰花的結合，絲滑綿密的夾心則是由玫瑰、覆盆子、荔枝和奶油交織而成，荔枝的蜜香加上覆盆子酸香令味蕾驚艷，入口後尾韻所透出的玫瑰花香則讓人回味再三。即日起，於「晶華美食到你家」開放預購，下載「晶華會」APP成為會員再享現折400元，每組優惠價2,580元。
此外，晶華酒店點心房也以風靡歐洲數世紀的法國路易王朝第一美女—龐畢度侯爵夫人為謬斯女神，而打造的3D造型蛋糕「Marquise侯爵夫人」，蛋糕體採用經典瑪德蓮蛋糕的作法，裹上以清爽不膩口的檸檬奶油霜做成的華麗裙襬，再點綴以彩色翻糖製成的朵朵繽紛花卉，最後與獨家自法國空運來台的侯爵夫人人偶模型結合，充滿雍容感及母親優雅氣質的糕點，散發甜蜜誘人的香氣，每個售價1,980元。
另一款母親節冠軍蛋糕，則是由台北晶華酒店點心房副主廚柯一帆發揮創意與精湛廚藝創作的「莓開眼笑．開心果草莓慕斯」。榮獲第23屆Gâteaux盃蛋糕技藝競賽、慕斯蛋糕職業組冠軍，柯一帆以開心果脆餅為底，依序堆疊法芙娜草莓巧克力杏仁海綿、草莓醬、開心果慕斯，最後以草莓慕斯包裹，馥郁莓果香氣及豐富口感，濃郁幸福感的滋味，讓人吃了不禁眉開眼笑，因此命名。每個售價1,280元。
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