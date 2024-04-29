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送雙人套餐、蟹黃龍蝦球！王品4品牌 母親節限時加菜

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
丰禾為媽媽準備康乃馨，還可獲得贈菜券祝福小卡。圖／王品提供
丰禾為媽媽準備康乃馨，還可獲得贈菜券祝福小卡。圖／王品提供

隨著母親節將至，王品集團集結旗下的「享鴨」、「丰禾台式小館」、「莆田」及「朝粥幫」，自5月1日起推出不同內容的媽咪加菜活動，除了能夠獲得免費康乃馨，還有機會獲得免費料理、雙人套餐等不同優惠。

「朝粥幫」自5月1日至5月19日期間，準備翻牌遊戲，活動期間媽媽到店用餐，限時10秒內翻牌，翻出一隻龍蝦圖，就送價值260元贈菜券，能兌換板燒花椒蛋、椒麻咬耳朵等功夫菜。翻出2隻龍蝦，送價值360元贈菜券。若翻出3隻龍蝦，則可獲得「雙人套餐券」1張。若沒有摸到龍蝦，和媽媽擁抱30秒，也可現領80元甜點券1張。

5月1日至5月19日期間，「丰禾 台式小館」全台門店皆會為媽媽準備限量特製花束及祝福小卡，祝福小卡背面則印有贈菜券，價值160～320元，可於下次兌換丰禾起家雞、干鍋田園時蔬、麻油蜜糖地瓜條等人氣商品，送完為止。

全台「享鴨」推出為母傳旨活動，5月1日至5月19日媽媽到享鴨用餐就可以抽聖旨，子女完成聖旨指定內容，有機會享「兩人輕鬆享套餐免費」，還有招牌片皮烤鴨5折、來店任選一道290元菜色等不同獎項。新加坡米其林一星「莆田 Putien」，自5月1日至5月19日期間，帶媽媽到店用餐並完成濾鏡互動遊戲，有機會獲得價值1,280元芙蓉蟹黃龍蝦球、千元莆田經典海陸饗宴－極上盛饌海陸盆菜、300元越吃越美現金回兌券等不同贈禮。

媽媽到享鴨吃飯玩遊戲，有機會免費吃「兩人輕鬆享套餐」。圖／王品提供
媽媽到享鴨吃飯玩遊戲，有機會免費吃「兩人輕鬆享套餐」。圖／王品提供
朝粥幫推出翻牌遊戲，有機會獲得1,380元「雙人套餐券」。圖／王品提供
朝粥幫推出翻牌遊戲，有機會獲得1,380元「雙人套餐券」。圖／王品提供
至莆田與媽媽完成濾鏡遊戲，有機會獲得芙蓉蟹黃龍蝦球、千元極上盛饌海陸盆菜等贈菜。圖／王品提供
至莆田與媽媽完成濾鏡遊戲，有機會獲得芙蓉蟹黃龍蝦球、千元極上盛饌海陸盆菜等贈菜。圖／王品提供

享鴨 套餐

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