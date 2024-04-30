為生活加點療癒甜味！十大咀嚼系手搖配料 珍珠、水果、粉粿...我都要

生活很苦，但你要甜！

台灣身為手搖飲王國，天天來上一杯手搖飲料是許多人的日常，也成為生活中不可或缺的療癒儀式感，尤其炙熱的夏天即將到來，更有不少人喜歡來杯酸甜清爽的水果系飲品消暑！根據經濟部統計，2022年台灣飲料店的營業額超過新台幣1千億元，全台飲料店數更高達2萬8千多家，顯見台灣人熱愛手搖飲的程度相當高，隨之帶來龐大商機。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點最受網友歡迎的「十大咀嚼系手搖配料」，隨著市場競爭越來越激烈，各個品牌紛紛推陳出新，以粉粿、糰子、大福等創新配料吸引消費者目光，不僅豐富了飲品的口感，更增添樂趣和新鮮感，讓手搖愛好者爭相排隊搶購、Po文打卡。究竟有哪些手搖界最強綠葉上榜呢？趕快一起看下去！

image source：CoCo都可

No.1 珍珠／波霸／粉圓

對手搖控來說，珍珠有如初戀一般，可能不是最後相守一生的摯愛，但絕對是在內心深處佔有一席之地、無法忘懷的存在！台灣人的第一杯手搖飲應該都是珍珠奶茶吧！每間手搖店都有自家獨特的招牌飲料，不過「珍珠奶茶」絕對是菜單上最不可或缺、最屹立不搖的品項，甚至有網友說「沒有珍奶的飲料店，就不算一間合格的飲料店」、「熱愛珍奶+1，黑糖撞奶也超愛，不管買什麼飲料都要加爆珍珠」。

每家手搖品牌的珍珠、波霸或粉圓都各有特色，有的口感軟Q，有的彈性十足，黑糖或蜂蜜口味也各有大批擁護者，你是哪一派呢？不過因為珍奶含糖量高，小編提醒大家飲用適量，才能享受珍奶的美好。

No.2 各式水果

炎炎夏日馬上就要到了，不來杯暢快清涼的飲料怎麼行！台灣有水果王國美譽，水果種類多元，品種不斷改良，口感優質，像蘋果、香蕉、鳳梨等等與手搖飲料互相搭配，都能創造出令人再三回味的香甜滋味。

尤其夏天盛產芒果，各種芒果冰沙、芒果冰茶接力登場，手搖品牌CoCo都可也推出楊枝甘露，改良自經典港式甜品，完美結合芒果丁、芒果泥、西米露、葡萄柚和椰奶，打造甜中帶酸的香濃口感，被網友盛讚「料超多，推」、「夏天一定要買」、「很多酸酸甜甜QQ的東西可以嚼」。想喝飲料又怕有罪惡感的人也免驚，CoCo還有「纖細楊枝甘露」可以選擇，以優酪乳代替椰奶，減少負擔更輕盈！

image source: CoCo都可

No.3 芋頭／芋泥

你敢吃芋頭嗎？芋頭以獨特甜香和綿密質感擄獲不少忠實愛好者，無論做成鹹食或甜點都很百搭，化身手搖飲的配料，更是增添濃郁滑順的厚重口感，深受大批網友喜愛，讓不少手搖品牌爭相研發各式特色芋頭飲品，吸引消費者目光。



像是迷客夏招牌經典「芋頭鮮奶」就是許多芋頭控的必喝推薦！手工蒸煮、壓泥的檳榔心芋搭配香醇鮮奶，每一口都喝得到天然香氣與真材實料的芋頭泥顆粒，廣受網友好評，大讚「真的喝到停不下來」、「芋泥保有顆粒口感，越咬越香」。

No.4 糰子／大福

受到文化交流影響，口感Q彈軟糯、甜而不膩的糰子、大福等日式甜品，在台灣也有許多愛好者。作為配料，無疑為手搖飲料界注入一股優雅寡淡的東洋氣息，與珍珠、椰果、茶凍等常見配料做出區隔，讓飲料控們眼睛為之一亮。

像是CoCo都可先前推出的「草莓蒸大福」，巧妙地將大福溫和質潤的米香與草莓酸甜清爽的果香結合，搭配香純牛奶創造出絲滑不黏口、層次多變的豐富食感，被網友稱讚「吃起來糯米感比較明顯，但是很咕溜好入口」、「根本是用喝的甜點！」

No.5 茶凍

隨著養生、飲食控制概念發展，不少人對於手搖配料的熱量也開始斤斤計較，希望能以比較健康的選擇享受午間小確幸。卡路里相對較低的「茶凍」就成了熱門替代品，同時滿足低熱量和豐富咀嚼感2種願望，邊嚼邊飄出清新茶香，讓許多茶控一試就上癮！

近年展店迅速的烏龍茶專賣品牌「得正」，除了3種不同焙火程度的烏龍茶湯，招牌「焙烏龍茶凍」也闖出一番響亮名號。深厚的焙火香氣，讓整杯飲料的茶香更上一層樓，自帶甜度，搭配無糖茶也很適合，收穫許多粉絲好評。網友分享，「甜與鹹的交錯，口感順柔。」

No.6 紅豆／綠豆

不只傳統甜湯吃得到紅豆、綠豆，現在也有越來越多手搖品牌推出相關產品，讓消費者購買時有更多選擇，也提供不一樣的多元口感。還能在喝飲料時攝取到少許營養，而不僅是單純喝下熱量，像是紅豆含有豐富維生素、蛋白質以及膳食纖維；綠豆也是脂肪含量低的蛋白質來源。



加入這兩種食材的手搖飲料，整體風味提升，也增加了飽足感，受到許多繁忙上班族歡迎，「到處跑客戶沒空吃飯的時候，喝一杯就會飽」、「紫米紅豆鮮奶，超好喝的紫米+甜蜜蜜的紅豆~身心都溫暖起來了」。

No.7 寒天

時常關注減重話題的愛美族群對「寒天」一定不陌生！萃取自藻類的寒天，以低熱量、高纖維和高飽足感的特性，受到廣大消費者青睞，每60克大約只有42大卡，相比其他手搖飲配料，負擔更低，也能很好地融入各種飲品中，而且不影響原有的風味。

推出寒天配料的連鎖手搖品牌其實比想像中還多，甚至有內行網友在Dcard論壇上分享每一家的試喝心得，「teatop之前寒天是柱狀的，還有層次感」、「微糖綠茶搭寒天最對味！」、「減肥嘴饞的話建議可以喝寒天之類的飲料」、「目前把最愛的甜點戒掉，飲料偶爾會想加珍珠也改成寒天類的，要無糖！」。

No.8 豆花

豆花也能用喝的？手搖市場求新求變，除了開發新配料、新茶底，也有不少店家發揮創意，融入傳統台灣甜點，「豆花」就是經典代表之一！把充滿濃濃豆香味的滑嫩豆花裝進杯中的做法，讓不少上班族稱讚「邊工作也能邊喝豆花，超聰明」、「直接解放雙手」。

萬波島嶼紅茶、珍煮丹等品牌都曾推出豆花相關飲品，近期竄紅的大茗甚至在飲料中加入「中華豆花」，把你我童年中的經典滋味幻化成一杯杯療癒的手搖，香甜濃郁的復古味，絕對讓你喝到停不下來。

No.9 粉粿

懷舊感再+1！說到近年最爆紅的人氣手搖配料，怎麼可以少了「粉粿」，獨特的軟糯口感與淡淡甜味受到台灣人喜愛，結合傳統糕點與現代飲品，迸發新滋味。而且比起茶凍或仙草凍，粉粿特有的微黏口感，擄獲許多粉絲。

尤其又以紅遍全台灣的「一沐日」帶起粉粿風潮，舉凡「粉粿桂花檸檬」、「粉粿黑糖檸檬」、「粉粿黑糖奶茶」，都是超熱賣的招牌人氣商品，獲得大票忠實粉絲盛讚，「喝過一沐日之後只喝這間飲料了」、「跟八矅聯名的粉粿柚香307也讚爆」。

No.10 椰果

口感Q彈、多汁又脆口的椰果，長年來深受台灣人喜愛，在手搖控心中佔有一席不可取代的地位。炎炎夏日中，不少人喜歡點上一杯冰涼的無糖茶搭配椰果，剛剛好的微甜滋味清爽又消暑！

台灣飲料市場中，最被眾人熟知的椰果手搖，莫過於50嵐的明星必點「四季春珍波椰」，也就是大家常說的「1號」。清香四季春茶底加上珍珠、波霸和椰果，口感層次豐富，喝完一整杯飽足感爆棚，難怪廣受小資族稱讚，「CP值突破天際」、「咀嚼控的福音，超划算」、「喝完飽到晚餐」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年4月9日至2023年4月7日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『手搖配料』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統