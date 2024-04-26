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快筆記！萊爾富、OKmart推「五一勞動節咖啡限時優惠」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
響應五一勞動節，萊爾富5月1日至3日限時3天推出Hi café特濃系列咖啡同品項買1送1。圖／萊爾富提供
響應五一勞動節，萊爾富5月1日至3日限時3天推出Hi café特濃系列咖啡同品項買1送1。圖／萊爾富提供

下周三將迎來「五一勞動節」，雖然沒有連假，超商同樣祭出咖啡限時優惠，犒賞廣大勞工和上班族。萊爾富5月1日至5月3日限時3天於門市推出Hi café特濃系列咖啡同品項不限冰熱買1送1，4月29日至5月3日另有多款人氣糖果、巧克力、能量飲等優惠下殺5折起；OKmart也於5月1日至5月3日推出OKCAFE大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式咖啡／拿鐵，不限冰熱可享同品項買2送1優惠。

萊爾富門市5月1日至5月3日限時3天推出Hi café大杯特濃美式咖啡（售價55元）與特濃拿鐵咖啡（售價65元）同品項不限冰熱買1送1；除了現煮咖啡優惠之外，萊爾富門市自4月29日至5月3日也推出多款指定人氣糖果、巧克力、能量飲等下殺5折起，像是立夢道明寺紫蘇味戀愛挑戰超酸糖（單件售價65元）享買1送1優惠；Kitkat草莓味／草莓蛋糕風味威化餅（單件售價159元）則享特價99元，相當於6.2折。5月1日至5月28日還有指定奶茶特價49元，品項包含特大杯泰式奶茶、特大杯紅茶拿鐵、特大杯黑糖珍珠奶茶、大杯草莓風味茶歐蕾。

OKmart門市於5月1日至5月3日推出OKCAFE大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式咖啡／拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送1優惠；此外，5月1日至5月3日OKmall雲端商城也推出咖啡優惠活動，大杯冰熱美式咖啡／拿鐵可享同品項買6杯送3杯、買20杯送12杯，再贈送380點。

此外，OKCAFE與可口可樂旗下的OOHA攜手合作，推出「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，結合OKCAFE莊園級美式咖啡與人氣口味氣泡飲，售價65元，即日起至5月29日可享單杯限時優惠價49元。

OKCAFE與可口可樂旗下的OOHA攜手合作，推出「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，售價65元，即日起至5月29日可享單杯限時優惠價49元。圖／OKmart提供
OKCAFE與可口可樂旗下的OOHA攜手合作，推出「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，售價65元，即日起至5月29日可享單杯限時優惠價49元。圖／OKmart提供
OKmart門市於5月1日至5月3日推出OKCAFE大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式咖啡／拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送1優惠。圖／OKmart提供
OKmart門市於5月1日至5月3日推出OKCAFE大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式咖啡／拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送1優惠。圖／OKmart提供

咖啡 售價 珍珠奶茶

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