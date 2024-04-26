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三人同行送「50公分超高香酥塔餅」！MAMAK檔新菜登場
東區名店「MAMAK檔星馬料理」5月1日起菜單全面改版升級，新增「章魚哥咖哩叻沙麵」、「印度脆球pro」等新菜色，讓饕客透過舌尖秒飛大馬。為迎接新菜單改版上市，5月10日至6月15日推出三人同行贈送店內明星商品、高達50公分「香酥塔餅」乙份。另外，慶祝母親節，5月1日至5月15日，於門市內用消費滿700元，即招待「愛文MOM果冰」乙份。
MAMAK檔星馬料理2016年在東區開幕後，旋即成為排隊名店，餐點菜色皆由馬來西亞皇室御用主廚第三代傳人Anand Pusudoray研發，主打馬來西亞道地檳城風味餐。
此次菜單改版新登場的「章魚哥咖哩叻沙麵」，由多種南洋辛香料混合椰漿熬製的濃厚湯底，再放上雙胞胎炸章魚和豐富配料，每份240元。「印度脆球pro」為期間限定菜單「印度脆球」餡料再升級，主廚將印度街頭常見開胃小吃，研發、調整為適合台灣人的口味及份量，脆脆的圓球餅乾填入餡料、再倒入香菜薄荷汁，疊砌不同的口感層次，一口咬下的爆汁口感超新奇，每份150元。
Mamak檔星馬料理
地址：台北市大安區敦化南路一段187巷72號1樓
電話：02-2731-6086
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