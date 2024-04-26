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寵愛媽咪 新竹大遠百多重好禮優惠機不可失

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
寵愛媽咪！新竹大遠百多重好禮優惠機不可失。圖/業者提供
寵愛媽咪！新竹大遠百多重好禮優惠機不可失。圖/業者提供

新竹大遠百「媽咪我愛你」即日起至5月14日回饋給好給滿，全力搶攻母親節檔期百貨商機。美麗新品搭配超值特惠，有感加碼回饋及APP會員獨享消費抽價值10.2萬的YAMAHA EMF電動機車，子女們寵愛媽咪機不可失就趁現在。

無論是為媽咪選購禮物，或心儀很久的購物清單，此時入手最划算。百貨服飾當日累計滿5,000元送500元、保健器材/BOSE音響單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿1萬元送1,000元。12大銀行全館單筆分6期刷6,600元送200元、10大銀行APPLE/MUJI單筆分6期刷1萬元送500元，最高回饋1萬元。

新竹大遠百「獨家加碼」持遠百APP於活動期間單筆消費滿2,000元將有機會抽中YAMAHA EMF電動機車，共1名(價值102,800元/台)，買越多中獎機會越多。APP會員8大加碼再送十足券，首12日至5月5日化妝品單筆滿8,000元加送100元(每ID限換一份)，男/女/童裝/內衣/女鞋單筆滿6,000元加送100元，1F名品當日單櫃滿15,000元加送200元，4月24日~5月14日黃金/珠寶當日單櫃累計滿5萬送600元、小家電單筆滿8,000元加送200元等多項贈送，另有HAPPY GO紅利點數扣200點換100元紅利券活動，母親節超多優惠要讓你超有感回饋。

歡樂嘉年華 溫馨獻禮

星戰迷注意！4月28日星戰日前夕特別與馬可多本部合作舉辦星戰Cosplay大遊行，現場也邀請知名光劍師馬可多進行光劍教學，要與星戰迷一同提前歡慶星戰日。

為推廣台灣各地特色農產品於5月3日~5月5日與南投縣政府共同合作深受民眾喜愛的「南投物產展」，現場由南投小農販售新鮮蔬果、茗茶、咖啡…等特色物產並有多項好玩的DIY活動，邀請大家共同品味山城魅力。

即日起~5月9日特別舉辦「遠百寶慶回顧展」帶大家重溫早期百貨記憶，自1972年開幕的遠百寶慶店，為遠東百貨的創始店，走過51個年頭，此次展覽透過歷史畫面勾起大家對60年代的百貨記憶，也讓舊寶慶永存在我們的心裡，一同期待踏上新旅程！

歡慶母親節特別展出「母親節繪畫展」透過小朋友們筆下的媽媽的模樣，來表達感謝的心意，也定時播放小朋友的祝福語，藉由廣播中的童言童語傳達出最真切的感動，另外於5月11日~5月12日於開店時發送限量康乃馨祝福媽媽們母親節快樂。

寵愛媽咪！新竹大遠百多重好禮優惠機不可失。圖/業者提供
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母親節 遠百

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