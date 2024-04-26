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長肌肉、更霸氣！浪琴推全新「浪鬼」GMT 43毫米腕表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2024年新上市的HydroConquest GMT腕表，共有藍、綠、黑，三色面盤可選。圖／浪琴表提供
2024年新上市的HydroConquest GMT腕表，共有藍、綠、黑，三色面盤可選。圖／浪琴表提供

尺寸很重要嗎？量體的差異，確實帶來印象與風格的變化。瑞士浪琴表（Longines）曾在2017年推出深海征服者（HydroConquest）系列表款，近日則在原有的41毫米基礎上再「加大」，推出43毫米的HydroConquest GMT兩地時間表款，為運動、下一趟海外旅遊，帶來品味推薦。

由於運動風格表款始終是中高單價表款中的熱門功能，2007年推出、至今約17年歷史的HydroConquest表款，並以潛水、明快爽朗的運動風格受到浪琴品牌愛好者的熱烈討論，甚至愛好者間再有「浪鬼」的趣稱；全新的HydroConquest深海征服者GMT腕表除了悄悄「長肌肉」，從過往的41毫米表殼加大為43毫米，並在精鋼表殼外施以拋光與緞紋磨砂交替的不同質感。也由於表款具備300米防水性能，因此整體設計再包含封閉後底蓋、旋入式表冠，同時單向旋轉陶瓷表圈的三角形指標上再加以一顆夜光膠囊，以提升低光源環境如水下的閱讀清晰性。

動力來源是獨家使用在浪琴HydroConquest表款的L844.5自動上鍊機芯，因矽游絲因而帶來了抗磁性與更精準的走時表現，面盤共有黑、藍與綠三色可選，並搭配精鋼鍊帶或橡膠表帶，前者訂價10萬300元、橡膠表帶款式則為93,200元。

除了時、分、秒三只大型指針，屬於GMT第二地時間功能的指針則以三角形箭頭區隔。圖／浪琴表提供
除了時、分、秒三只大型指針，屬於GMT第二地時間功能的指針則以三角形箭頭區隔。圖／浪琴表提供
新款HydroConquest GMT腕表皆使用獨家矽游絲機芯，並搭配精鋼鍊帶或橡膠表帶，前者訂價10萬300元、橡膠表帶款式則為93,200元。</p><!--3--><p> 圖／浪琴表提供
新款HydroConquest GMT腕表皆使用獨家矽游絲機芯，並搭配精鋼鍊帶或橡膠表帶，前者訂價10萬300元、橡膠表帶款式則為93,200元。

圖／浪琴表提供

新款HydroConquest GMT表款、都將搭配與面盤同色系的單向陶瓷旋轉表圈。圖／浪琴表提供
新款HydroConquest GMT表款、都將搭配與面盤同色系的單向陶瓷旋轉表圈。圖／浪琴表提供
由於具備300米防水性能，表款皆採用旋入式後底蓋、提升防水性與安全性。圖／浪琴表提供
由於具備300米防水性能，表款皆採用旋入式後底蓋、提升防水性與安全性。圖／浪琴表提供

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