濃郁麥香再升級 麒麟「一番搾．超芳醇」夏季限定登場

在台灣暢銷廿餘年、廣受好評的台灣麒麟（KIRIN）一番搾啤酒，今夏推出期間限定商品「一番搾．超芳醇啤酒」，強勢攻佔夏日啤酒市場。新品以濃而不苦為主打特色，預計將擄獲不少忠實粉絲味蕾，將陸續於7-Eleven、全家便利商店，以及大潤發、愛買、新光三越、家樂福超市、Mia C'bon…等通路上架。

日本麒麟啤酒行銷部商品開發研究所的山口先生表示：「越是追求芳香濃郁的啤酒，它的雜味與澀味通常也會隨之加重；而『一番搾．超芳醇啤酒』，採用獨家的一番搾製法，有別於一般啤酒，在保有鮮甜麥味的同時，也能抑制住雜味」。

在視覺呈現上，「一番搾．超芳醇啤酒」的金黃罐身，讓人聯想到閃耀於陽光之下的飽滿麥穗，亮眼的金色背景搭配上醒目橘色一番搾緞帶，呈現出尊貴高級的品牌調性，更象徵一番搾始終堅持的高品質美味與匠心獨具的精神。

台灣麒麟（KIRIN）一番搾系列，至今已推出多種不同口味的啤酒，歷經不斷開發升級，希望能讓鍾情不同風味的啤酒愛好者們都能找到適合且屬於自己的一番搾風味。除了清爽順口的「一番搾經典啤酒」外，冬季推出的「一番搾鮮摘啤酒花啤酒」，則鎖定偏好啤酒花特殊香氣的族群。相對於前面兩者，「一番搾．超芳醇啤酒」使用濃度更高的麥汁，兼具鮮甜紮實的麥味與香氣，專門為喜愛濃郁麥香的啤酒飲用者設計，甘醇順口又充滿麥香。 台灣麒麟一番搾系列，至今已推出多種不同口味的啤酒。（此禮盒無對外販售，僅於5月中將在KIRIN官網抽獎活動中供應）圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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