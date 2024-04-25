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ZARA全新系列髮品必擁有！超美瓶身設計秒提升居家質感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
ZARA延續了將專業美學帶進日常時尚的概念，由Guido Palau創作了一系列實用髮品組。圖／ZARA提供
ZARA延續了將專業美學帶進日常時尚的概念，由Guido Palau創作了一系列實用髮品組。圖／ZARA提供

ZARA於去年找來好來塢明星、超模御用的髮型大師Guido Palau共同開發、策劃和設計，正式進軍髮品市場，引發熱烈討論。而這一季ZARA延續了將專業美學帶進日常時尚的概念，由Guido Palau創作了一系列實用髮品組，結合超美瓶身設計，讓人看了都想全套打包。

Guido Palau表示，「這組髮品能滿足每個人在創造自己的風格時所需的基本用品」。訴求方便簡易，即可在頭髮堆疊或創造層次感，沒有太戲強烈、太黏或太沉重的感受。不論用量多或少都不至於太誇張且能維持造型特點。這並不是服裝大秀的專業用品，而是訴求日常使用性，專為期待創造多一些髮型的人們而設計。連同氣味，Guido Palau也都一併考量，「它們是我喜歡的香味，我希望其他人喜歡它們。新鮮清淡，而且不會壓過一切」。

髮型大師Guido Palau替ZARA創作了一系列實用髮品組，由知名Baron & Baron設計公司來操刀外包裝。圖／ZARA提供
髮型大師Guido Palau替ZARA創作了一系列實用髮品組，由知名Baron & Baron設計公司來操刀外包裝。圖／ZARA提供

全系列包含蓬鬆噴霧、豐盈慕斯、亮澤護髮噴霧、潤髮膏、捲髮噴霧和定型液，透過6種基本造型商品可涵蓋大多數時尚風格。最搶眼的部分，莫過於外包裝由知名的Baron & Baron設計公司來操刀，裝飾了霧面質感飽和色彩，除了期待消費者由外型吸引而產生試用興趣之外，Guido Palau也透露不想讓它看起來太專業，而希望擺放在梳妝台或浴室時能帶來有趣的氛圍，並立即提升品味。每款650元，並限定台北統領、台北101門市和ZARA網路商店販售。

ZARA Hair系列豐盈慕斯，650元。圖／ZARA提供
ZARA Hair系列豐盈慕斯，650元。圖／ZARA提供

ZARA Hair系列定型液，650元。圖／ZARA提供
ZARA Hair系列定型液，650元。圖／ZARA提供

ZARA Hair系列護髮膏，650元。圖／ZARA提供
ZARA Hair系列護髮膏，650元。圖／ZARA提供

ZARA Hair系列蓬鬆噴霧，650元。圖／ZARA提供
ZARA Hair系列蓬鬆噴霧，650元。圖／ZARA提供

ZARA Hair系列乾式蓬鬆噴霧，650元。圖／ZARA提供
ZARA Hair系列乾式蓬鬆噴霧，650元。圖／ZARA提供

ZARA Hair系列捲髮噴霧，650元。圖／ZARA提供
ZARA Hair系列捲髮噴霧，650元。圖／ZARA提供

ZARA

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