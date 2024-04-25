三菱重工空調年度新品精巧登台 精準0.5度溫控 早鳥購機再送家電好禮

在台由上洋產業代理的三菱重工空調亮相全新家用、商用、VRF空調全系列產品，為滿足台灣用戶節能高效、輕巧靜音的購機需求，新品主打室外機最⼩寬度僅64.5公分超迷你的「朝日」系列，預計第2季起新機種即可陸續於經銷、連鎖、電商等通路銷售，以更多元的產品線，提供台灣消費市場更多空調產品選擇。

三菱重工空調首次在台完整公開家用系列機種，全產品運用重工級科技搭載極致靜音低耗能技術，依不同的空間與規格，分成3大系列，包含精準0.5度溫控、滿足小宅需求室內機/室外機尺寸都變更精巧的「朝日」1對1冷暖機型；最低19dB超靜音，且搭載噴射氣流技術，最佳可達20公尺送風距離，輕奢舒適的「晴空」1對1/多聯冷暖機型；以及配備體感節能智慧功能的「未來」1對1/多聯冷暖機型。

同時，看準近期室內設計趨勢對大坪數吊隱機型需求，三菱重工空調特別為台灣市場打造7.2kW規格輕薄尺寸，易於搭配天花板裝潢，讓室內設計更有彈性，且擁有業界最大機外靜壓值高達50Pa，同時滿足風格與舒適的需求。

連續5年擔任品牌代言人的林志玲也出席新品發表會，強調「溫度」是她最在意的，不管是情感上還是體感上都需要感到舒適。這次新推出可精準0.5度溫控的「朝日」系列，是她打造小孩房空調的首選。