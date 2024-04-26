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妮妃雅成台灣之光！如何征服美國變裝皇后文化？

非典型現象級舞作！馬修．伯恩《羅密歐與茱麗葉》早鳥優惠倒數中

聯合新聞網／ 聯合數位文創
英國指標性編舞家馬修．伯恩，首次攜手新冒險舞團來台演出。圖／聯合數位文創 提供
英國指標性編舞家馬修．伯恩，首次攜手新冒險舞團來台演出。圖／聯合數位文創 提供

近期變裝藝術家妮妃雅成為臺灣第一位獲美國《魯保羅變裝皇后秀》總冠軍，他打破常規、兼具文化底蘊與性別認同的故事，引發熱烈討論。而英國指標性編舞家馬修．伯恩也是為「性別平權」發聲的先驅，他的經典作品《天鵝湖》沿用柴可夫斯基的音樂，大膽選用全男性天鵝重新詮釋經典，以顛覆的姿態和勃發的生命力震驚了當代舞蹈界。馬修·伯恩另一探討兩性多元議題並正在海外巡演的舞作《羅密歐與茱麗葉》今年八月份將於台灣進行巡演最終站，隨後將封箱休息，把握首次來台最佳機會，早鳥最低優惠82折，只到4/30！

荷蘭2001年通過同性婚姻，為世界第一個合法化的國家， 2014年通過英國亦通過法案，馬修．伯恩卻早在1995年《天鵝湖》首演時，即以獨特的男版天鵝組合登場，使一票劇場、舞蹈迷驚嘆不已，足以顯見當年他的開創性與革命意義。此次將在台灣上演的《羅密歐與茱麗葉》，保留青春愛戀故事核心，演出內容完全顛覆經典，兩大家族世仇衝突轉化青少年與高壓權威的對抗，故事更大膽地融入了性別議題，跳脫制式框架，以當代視角探討多元議題，重新詮釋莎翁經典愛情故事，被《每日電訊報》盛讚為「當代最值得期待的舞蹈劇目！」

透過灰白色系的舞台佈景營造氛圍。圖／聯合數位文創 提供
透過灰白色系的舞台佈景營造氛圍。圖／聯合數位文創 提供

身為非典型的編舞家，馬修．伯恩《羅密歐與茱麗葉》大膽選用年輕明日之星演繹舞劇，更將普羅高菲夫激昂彭湃的樂章重新排列運用，與燈光音效完美契合，精湛安排豐富了整體氛圍的層次。在舞台佈景設計以單調的灰白色系為主，舞台上有兩扇大門，標註著：男孩與女孩，男女孩被嚴格規範不得接觸、禁止互動與戀愛，營造出男女主角被社會禁錮的窒息壓迫感，鬱悶無處宣洩，當男女主角陷入情網、與權威對抗的衝突場面，舞蹈肢體搭配音樂更是深具張力，傳遞出角色的濃烈情感，緊緊帶動觀者情緒！一同陷入緊張、壓抑的氛圍中。

馬修．伯恩不想要繼續用傳統的方式編舞、講故事，他的作品探討議題涉及戀愛自由、權力拉扯、愛慾情感及壓迫衝突，雖然沒有對白，但透過舞者豐富的肢體語言，以及充滿戲劇張力的情節，就算是「舞作小白」也無須事先做功課，只要走入劇場，還是能夠輕易看得懂！早鳥限時最低優惠82折只到4/30， udn售票網現正熱賣中，更多詳情請上 udn瘋活動官網網查詢，客服專線(02) 02-2649-1688 （每日09:00~18:00）。

天鵝 性別

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