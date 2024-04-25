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搭載5000萬畫素AI主鏡頭！「realme 12x 5G」萬元有找 「青羽色」獨特羽毛紋理絕美
時尚輕薄手機又有新貨到！realme宣布推出數字系列新品realme 12x 5G，延續12系列在續航及影像方面的優勢，配備5,000mAh超大電量，搭載5,000萬畫素AI主鏡頭及專為城市街拍設計的濾鏡，輕薄機身配備IP54防塵防水和旗艦鍍膜保護，並通過德國萊茵TÜV SÜD 48個月流暢認證，以不到萬元的親民售價，挑戰同級最耐用手機。
realme 12x 5G搭載的5,000萬畫素AI主鏡頭採用先進影像技術，能顯著提升照片清晰度，鏡頭外觀延續12系列旗艦圓形鏡頭，並搭載專為城市街拍設計的濾鏡。
realme 12x 5G配備聯發科天璣6100+ 5G八核心處理器，搭載6.67吋大螢幕、最高120Hz更新率，通過德國萊茵TÜV低藍光認證，減輕長時間緊盯手機所帶來的眼部負擔；重量190g且採用7.89mm超薄機身及圓弧收邊設計，外觀更顯輕巧俐落，機身具有旗艦鍍膜與IP54防塵防水功能。
realme 12x 5G共推出「青羽色」、「閃耀黑」兩色，其中「青羽色」擁有獨特的羽毛紋理設計，展現個人品味。realme 12x 5G 8GB+256G版本建議售價7,990元，6GB+128G版本建議售價6,490元，4月26日至4月30日於指定通路購機享早鳥限定優惠，享最高4,900元等值好禮，包含螢幕意外保障12個月一次、延長原廠保固12個月一次，合計原廠保固24個月，以及通路獨家好禮，贈品數量有限，送完為止。5月1日起陸續於各大電信門市開賣，5月1日至6月30日購機登錄即可參加週週抽realme 12+ 5G活動 。
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