搭載5000萬畫素AI主鏡頭！「realme 12x 5G」萬元有找　「青羽色」獨特羽毛紋理絕美

時尚輕薄手機又有新貨到！realme宣布推出數字系列新品realme 12x 5G，延續12系列在續航及影像方面的優勢，配備5,000mAh超大電量，搭載5,000萬畫素AI主鏡頭及專為城市街拍設計的濾鏡，輕薄機身配備IP54防塵防水和旗艦鍍膜保護，並通過德國萊茵TÜV SÜD 48個月流暢認證，以不到萬元的親民售價，挑戰同級最耐用手機。

realme 12x 5G搭載的5,000萬畫素AI主鏡頭採用先進影像技術，能顯著提升照片清晰度，鏡頭外觀延續12系列旗艦圓形鏡頭，並搭載專為城市街拍設計的濾鏡。

realme 12x 5G配備聯發科天璣6100+ 5G八核心處理器，搭載6.67吋大螢幕、最高120Hz更新率，通過德國萊茵TÜV低藍光認證，減輕長時間緊盯手機所帶來的眼部負擔；重量190g且採用7.89mm超薄機身及圓弧收邊設計，外觀更顯輕巧俐落，機身具有旗艦鍍膜與IP54防塵防水功能。